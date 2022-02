Umbria culture for family, al via il progetto per strutture ed eventi per famiglia

Prenderanno il via il prossimo 7 febbraio i corsi gratuiti rivolti agli operatori del settore nell’ambito del progetto “Umbria Culture For Family”: il network delle organizzazioni, degli eventi e delle strutture amiche delle famiglie” che si popone di assegnare un “marchio di attenzione” a quelle strutture e organizzazioni che intendono offrire servizi e attività “a misura di famiglie”. Attraverso il progetto Umbria Culture For Family, realizzato dall’assessorato regionale alla cultura, si intende mettere in rete i diversi soggetti interessati al fine di agevolare la fruizione di luoghi ed eventi culturali da parte di famiglie con bambini, sostenendo lo scambio di buone pratiche e di conoscenze. L’obiettivo è quello di creare sinergie virtuose con ricadute importanti anche per l’intero territorio regionale.

Gli eventi formativi, che si svolgeranno da febbraio ad aprile su piattaforma online, sono rivolti agli operatori e alle operatrici del settore culturale, in particolare musei, biblioteche ed organizzatori di eventi. Un’ottima occasione per tutti gli operatori culturali di far parte di una rete che saprà mettere in comune buone prassi, esperienze virtuose e concrete attività culturali family friendly. Gli operatori potranno scegliere tutti o solo alcuni corsi a seconda delle esigenze e degli interessi: dalla co-progettazione delle attività per il coinvolgimento delle famiglie alla gestione dei social media e all’analisi delle buone pratiche.

Dall’1 febbraio è operativa la piattaforma di Umbria Culture For Family, all’indirizzo www.umbriacultureforfamily.it, da cui è possibile scaricare il Disciplinare per l’assegnazione del marchio di attenzione, la domanda per l’adesione ed il programma dei percorsi formativi. Sulla medesima piattaforma è possibile effettuare l’iscrizione del personale addetto ai percorsi formativi.

A ciò si aggiungono canali social dedicati agli indirizzi su Facebook e Instagram – https://www.facebook.com/umbriaculturavieninfamiglia/ e https://www.instagram.com/umbriaculturavieninfamiglia/ . Umbria Culture For Family è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia e vede la collaborazione del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia.

