Umbria, presidente Tesei: “Capovolta la realtà di una delle regioni più sicure d’Italia”

L’Umbria tra le tre regioni da tenere in osservazione rispetto all’andamento dei contagi nella fase due? La notizia avrebbe dell’incomprensibile. Nonostante le zero allerte segnalate, il livello attribuito all’Umbria è quello 3, in evoluzione, con una stima del valore Rt equivalente a 1,23 e il trend settimanale dei casi in rialzo. Il nuovo criterio di valutazione della curva tiene conto di molti fattori in più rispetto al calcolo dell’epidemia che veniva effettuato in fase di lockdown, come ad esempio la capacità di risposta sul territorio da parte del sistema di assistenza, o ancora la quantità di tamponi e di test che si riesce a praticare, le risorse umane impiegate e anche quelle materiali e, a ragion di logica, escludendo l’ipotesi di errori di calcolo, risiederebbe qui la ragione dell’inversione dell’andamento. L’Umbria è sostanzialmente a contagi zero da aprile, ma i dati della zona rossa di Giove avrebbero determinato un rialzo. Il report è stato realizzato dal ministero della Salute con l’Istituto superiore di sanità e registra la condizione di salute, regione per regione, dopo la fine del lockdown. L’Umbria, come il Molise, passa da una classificazione bassa a moderata, ma la curva definitiva in “risalita” non convince affatto perché il contesto vede ancora “una ridotta numerosità di casi segnalato che pertanto non desta una particolare allerta”.

“Siamo all’assurdo, al paradossale. Una regione, l’Umbria, che vede 94 persone positive al coronavirus su una popolazione di quasi 900 mila abitanti, solamente 2 pazienti in terapia intensiva, una curva dei guariti in forte ascesa e quella del numero dei contagiati a picco, ma che viene incredibilmente indicata come una regione a rischio. Perché? Perché tra gli indicatori utilizzati c’è il famigerato indice Rt che adotta un meccanismo di confronto dei numeri dei contagi settimanali che va a penalizzare proprio le regioni che sono nella fase di coda del contagio, che hanno numeri bassi in termini assoluti, ma che appaiono alti in termini percentuali. Una formula le cui lacune, per chi vive come noi la fase di uscita dal contagio, sono evidenti. Tra l’altro i nostri nuovi rari casi, ormai da 10 giorni ad un passo dallo zero, provengono da screening mirati che stiamo facendo proprio per evitare cluster”. È quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in merito al monitoraggio del Ministero della Salute e dell’Iss, l’Istituto Superiore di Sanità.

“Quello che sta subendo l’Umbria – rimarca la Presidente – è un danno di immagine ingiusto per una regione che ha gestito in maniera virtuosa la Fase 1 e che è pronta a ripartire, proprio forte del suo sistema sanitario ed al numero dei contagiati. A questo, tutti noi, dobbiamo dire no”.

“Ci dobbiamo battere – sottolinea – affinché l’immagine dell’Umbria sia tutelata e venga comunicata la situazione reale, quella che vede una terra dove il contagio è sotto controllo e che si presenta sicura per i suoi cittadini e per i turisti che vorranno raggiungerci. In tal senso siamo in partenza con una campagna di comunicazione mirata. Ma ogni umbro, con i mezzi a sua disposizione, può comunicare a tutta l’Italia la realtà di una terra bellissima, tranquilla e sicura”.

“Come Regione – rende noto –, abbiamo scritto al Ministero della Salute e all’Istituto Superiore di Sanità per rivedere le modalità con cui viene formulato il giudizio sulla situazione delle regioni. Un giudizio che non può prescindere da tutti i fattori, come il numero di contagi in rapporto agli abitanti, i posti ospedalieri occupati rispetto a quelli disponibili, l’eventuale presenza di focolai”.

“Non abbassiamo la guardia – conclude la presidente Tesei –, continuiamo a rispettare le regole, soprattutto del buon senso, quelle che hanno contribuito a fare della nostra regione una terra sicura. E non permettiamo capovolgimenti della realtà”.