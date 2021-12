Vaccinazione in orario notturno, in Umbria al via il progetto con la Croce Rossa

Prenderà il via da domani, mercoledì 22 dicembre, il progetto di vaccinazione in orario notturno, frutto della collaborazione tra la Regione Umbria e la Croce rossa italiana comitato regionale Umbria, che si protrarrà per tutto il periodo delle Festività, fino al 9 gennaio 2022. È quanto annunciano l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto, ed il Commissario per l’emergenza coronavirus, Massimo D’Angelo.

L’iniziativa della vaccinazione in orario notturno prevede la somministrazione del vaccino Moderna dalle ore 21 alle 24, presso i punti vaccinali di Solomeo (Parco della Bellezza Cucinelli), Terni (Palestra Casagrande), Città di Castello (CVA di Trestina) e Spello (Ca’ Rapillo), grazie alla disponibilità dei volontari della Croce rossa regionale ed all’attivazione dei Corpi Ausiliari con l’impiego del personale medico del Corpo militare volontario ed infermieristico, con il Corpo delle infermiere volontarie che agiranno in integrazione con gli operatori dei distretti sanitari. Gli accessi avverranno tramite prenotazione attraverso il portale web, in farmacia o su SanitApp.

L’Assessore regionale alla salute e alle politiche sociali Luca Coletto e il Commissario per l’emergenza coronavirus Massimo D’Angelo esprimono “soddisfazione per la fruttuosa e duratura collaborazione con la Croce Rossa guidata dal Presidente Paolo Scura” e ringraziano tutto il personale coinvolto a vario titolo che “ancora una volta sta dimostrando uno straordinario impegno nella lotta al Covid”.

Alla luce dell’andamento epidemiologico, che vede anche in Umbria una crescita importante dei casi positivi, da giovedì 23 dicembre sarà consentito accedere ai punti vaccinali esclusivamente previa prenotazione. E’ quanto comunica la struttura del Commissario regionale all’emergenza coronavirus. L’accesso diretto senza prenotazione, sia della prima che della terza dose, non sarà più ammesso, al fine di evitare il più possibile il determinarsi di code e assembramenti. Sono esclusi dal presente provvedimento i cittadini che hanno effettuato il ciclo primario in altra regione o stato estero, per i quali la somministrazione della terza dose avviene necessariamente con l’accesso diretto per questioni legate ai sistemi informativi. La capacità vaccinale della Regione Umbria rimarrà comunque invariata, in quanto verrà ampliata l’offerta dei posti prenotabili. A tal fine, si raccomanda a tutti coloro che sono impossibilitati a rispettare l’appuntamento acquisito, di disdire la prenotazione, in modo da consentire l’accesso ad altri cittadini.

Foto di Michael Marais | Via Unsplash

