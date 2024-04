Asisium Travel raddoppia: nuova sede in via Marconi e all’Ape Calessino si aggiunge il tour in Ape Tuk Tuk (foto)

La nota agenzia già operativa in via Borgo Aretino amplia la propria presenza in città: deposito bagagli, tour in Assisi e in Umbria, noleggio vespa, e-bike e mezzi per disabili

Asisium Travel raddoppia – in termini di sede – e si amplia ancora con numerose novità. Per rafforzare la propria presenza ad Assisi la nota agenzia di Giorgio Gasparrini apre una seconda sede e dopo quella in via Borgo Aretino 51A, nella parte alta di Assisi, ecco quella di via Marconi 1, nella zona di San Pietro, proprio a due passi dalla Basilica di San Francesco, per accogliere visitatori e turisti anche con il nuovo servizio di deposito bagagli.

Tanti inoltre gli altri servizi offerti dall’agenzia per l’incoming in Assisi: informazioni turistiche e ticket per bus e musei, noleggio biciclette, vespa ed e-bike – in collaborazione con il Centro Noleggi Martinelli – noleggio mezzo a tre ruote per disabili, degustazione cantine, guide ed escursioni con tanti tour di Assisi e dell’Umbria fra le novità 2024. Tour in minivan 8 posti a Gubbio, Rasiglia, Cascia e Norcia, Cascate delle Marmore, Wine Tour.

E poi prosegue senza sosta il modo insolito di visitare Assisi. È quello con l’Ape Calessino, ammirando tutti i luoghi importanti della città, godendo i magnifici affreschi di Giotto, scoprendo il centro a bordo di un Ape Calessino con l’autista a disposizione. Una moda che impazza ad Assisi ormai da alcuni anni proprio grazie ad Asisium Travel, che attrae i tanti turisti che arrivano in città, in maniera particolare gli stranieri e che adesso amplia l’offerta con l’innesto nella ‘flotta’ dell’Ape City Tuk Tuk a quattro posti. (Continua dopo la foto)

In Ape Calessino e in Ape Tuk Tuk con Asisium Travel – agenzia viaggi in Assisi che si occupa anche di outgoing con la vendita di pacchetti di viaggio in Italia e all’estero, biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, di viaggi individuali e di gruppo con importanti collaborazioni con molti tour operator – sono tanti i tour dedicati, dal by-night al panoramico, fino a quello dedicato ai luoghi francescani, ai santuari, senza dimenticare il tour enogastronomico in città.

“L’incoming Umbria – sottolineano dallo staff dell’agenzia – si rivolge agli utenti che vogliono visitare l’Umbria o a chi già vive in Umbria e desidera acquistare un’esperienza nei dintorni per staccare la spina dalla quotidianità. Il tour di Assisi in Ape Calessino e la grande novità con il nuovo mezzo arrivato Ape Tuk Tuk – aggiungono – è uno dei servizi offerti, così come lo sono le visite in auto, in e-bike, in vespa, i tour enogastronomici alla scoperta delle prelibatezze regionali e le prove di cucina”. E il tour di Assisi a bordo dell’Ape con la sua inconfondibile linea ricorda gli anni della dolce vita, un tour ricco con a disposizione anche l’audio guida di Assisi per tutte le informazioni sui monumenti lungo il percorso.

