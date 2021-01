AssisiNews e AssisiSport inStudio: su YouTube nasce il nostro nuovo format (foto+video)

Al via da oggi una trasmissione di approfondimento su temi territoriali e non solo

AssisiNews e AssisiSport si arricchiscono di un’altra novità: oltre che online, le due testate edite dalla F.lli Berti Comunicazione e Design s.n.c. daranno vita ad approfondimenti video che saranno trasmessi sui canali ufficiali YouTube della testata. A condurre le trasmissioni, sarà il direttore Stefano Berti, coadiuvato dallo staff del noto giornale online. (Continua dopo il video)

AssisiNews e AssisiSport inStudio, per i quali sono nati anche i due nuovi marchi, sono i titoli dei nuovi format, che tratteranno di attualità, economia, politica, sport, cultura, eventi e manifestazioni, tutti argomenti che saranno al centro dei vari approfondimenti. Il format sarà quello di un mini programma tv, con ospiti in studio i rappresentanti delle realtà cittadine, laiche e religiose e ovviamente istituzionali. L’accesso alle trasmissioni, avverrà dai due appositi banner posti nelle due testate: un semplice click darà accesso alle nuove sezioni su entrambe le testate, questa la nuova sezione per AssisiNews inStudio e questa la nuova sezione per AssisiSport inStudio

Per il momento il format, AssisiNews e AssisiSport inStudio, avrà cadenza mensile, non escludendo speciali ad hoc in occasioni di eventi di rilievo. Tutto questo sulla scia dei grandi numeri registrati dalle testate del gruppo e di un lavoro fatto di un continuo sviluppo e di una continua crescita. Un milione e mezzo di visite e circa due milioni di pagine viste nell’ultimo anno 2020 che si è da poco concluso, e una buona partenza in questo nuovo 2021, con quasi 14.000 fan su Facebook e una media di visualizzazioni della pagina di circa 25.000 persone raggiunte a settimana (con picchi anche di 35-40.000) e 15.000 click giornalieri se si sommano insieme quelli di AssisiNews e AssisiSport. Nonostante l’emergenza Covid-19, AssisiNews e AssisiSport non hanno mai smesso di lavorare, e hanno deciso di dare spazio anche all’informazione glocal, con notizie nazionali di interesse generale. Una vicinanza ai lettori e una varietà di news che è stata e viene apprezzata dagli utenti, un lavoro che non sarebbe possibile senza il sostegno dei nostri sponsor, ai quali va costantemente un sentito ringraziamento.

Ora la tanto attesa novità, con le trasmissioni AssisiNews e AssisiSport inStudio che saranno registrate direttamente nella sede aziendale dell’editore, e che come detto, puntano ad arricchire ancora di più l’ampia offerta dedicata all’informazione territoriale e non solo. Quando, nel settembre 2016, lanciammo AssisiNews, non avevamo in mente un tipo preciso di “giornale” da fare: volevamo che fosse il giornale che sapesse raccontare Assisi e il territorio come piaceva a noi. Poco più di quattro anni dopo, tantissime le notizie, molti gli “scoop”. Durante il percorso, la nascita di AssisiSport, un punto di riferimento per le società sportive del comprensorio e non solo. Ora, per le due testate del gruppo, che sempre tentano di fornire ai propri lettori un’informazione corretta, leale e completa proseguendo nell’intento di essere vicini al territorio anche attraverso nuovi strumenti nel mondo dell’informazione, un nuovo passo, con passione, lavoro, dedizione e amore per il nostro territorio. Vi aspettiamo, seguiteci!