Bar Bibiano, riapre con nuova gestione uno storico locale di Assisi (foto)

È stato per anni il ritrovo di assisani più o meno giovani, per la colazione del mattino, l’aperitivo pre cena o l’amaro post cena. E ora il bar Bibiano riparte con una nuova gestione all’insegna di un nuovo capitolo che tenga conto della storicità del locale e del suo essere un punto di aggregazione (soprattutto anche – ma non solo in questo periodo di Calendimaggio) ma con una ventata di giovinezza.

A gestire il locale saranno infatti Elia Ortolani, Fabio Capponi e Chiara Martellini: ieri mattina (15 aprile) l’apertura in ‘sordina’, con i primi caffè servizi agli avventori mattutini e ai tassinari e nel pomeriggio la grande festa aperta a tutta la cittadinanza. Il bar Bibiano, vicino al parcheggio Giovanni Paolo II, in zona San Pietro ovviamente ad Assisi, sarà aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 7.30 alle 23, ma i tre giovani gestori – già attivi in altri locali tra Assisi e Bastia – hanno già anticipato che, se necessario, prolungheranno.

Elia, Fabio e Chiara ringraziano la famiglia Rossetti, “storica proprietaria e storici gestori, che – dicono – hanno creduto nel nostro progetto e in noi giovani ragazzi che abbiamo tanta voglia di fare”. Al bar Bibiano, come prima, sarò possibile trovare colazioni e aperitivi, ma anche qualcosa da mangiare in attesa della riapertura, in estate (a giugno) di ristorante e pizzeria. “Siamo felicissimi di lavorare in un locale storico e – concludono – faremo del nostro meglio per contribuire alla tradizione di Bibiano”.

(Il bar Bibiano è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

