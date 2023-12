Coldwell Banker Assisi, il casale di campagna è la soluzione immobiliare più richiesta in Umbria

L’Umbria attira sempre più le star che scelgono la nostra regione perché attratti dallo stile di vita, dal buon cibo e dalle tradizioni culturali. Ed Sheeran, George Lucas e Colin Firth hanno acquistato una casa nel cuore verde d’Italia e sono sempre di più le celebrità, come le sorelle Kardashian e Lady Gaga, che scelgono l’Umbria per trascorrere le vacanze grazie anche alla possibilità di soggiornare, finalmente, in strutture di alta qualità. Lo segnalano i titolari di Coldwell Banker Assisi, secondo cui la richiesta di casali, ville in campagna e abitazioni in borghi storici, come appunto la città serafica, si è confermata in crescita nel corso del 2023 e l’interesse si è focalizzato sopratutto su casali con piscina, un valore aggiunto che rende i luoghi adatti allo svago e al relax.

“Le esperienze e le competenze che abbiamo maturato negli anni – commenta Daniela Rossi della Coldwell Banker International Luxury Estates di Assisi – soddisfano le aspettative dei proprietari che intendono vendere al meglio il loro immobile rivolgendosi soprattutto a un mercato internazionale. Sono le persone che fanno la differenza in questa professione! Per questo, ci impegniamo a fornire risposte reali e soluzioni concrete a chi si affida a noi per vendere e acquistare la sua proprietà”.

“Il mercato immobiliare del Comune di Assisi è vivace – continua la broker titolare Daniela Rossi – nell’anno 2022 sono state compravendute il 2,28% delle abitazioni (pari a 358) superando così la media nazionale del 1.66%. Numerose sono le proprietà vendute da Coldwell Banker Assisi nel 2023 a clienti americani e del Nord Europa con grande soddisfazione dei venditori che hanno ottenuto il risultato sperato in brevissimo tempo. Il successo arriva quando noi professionisti del settore sviluppiamo una strategia di vendita a misura del cliente facendo una corretta valutazione dell’immobile e suggerendo consigli di restyling per aumentarne l’attrattiva”. “Cogliamo l’occasione per augurare buone feste da parte di tutto lo staff Coldwell Banker Assisi” concludono Marco Serena e Daniela Rossi della International Luxury Estates.

