Dulcinea Gelateria celebra un decennio di attività: spettacoli per grandi e piccoli

Dopo i grandi successi degli ultimi anni e una pausa dovuta alla pandemia, torna il programma di eventi targati Dulcinea Gelateria. L’attività quest’anno compie undici anni anni e festeggia il traguardo (ultra)decennale (dopo lo stop pandemico) in grande stile. “315360000 secondi, 5256000 minuti, 87600 ore, 3650 giorni, 120 mesi! Avete capito? Dulcinea compie 10 anni! In questi 10 anni tanti progetti si sono realizzati, anche grazie a voi e al vostro continuo supporto. Per rispetto del periodo che stiamo passando, abbiamo deciso di non festeggiare, con la promessa che ci rifaremo molto presto! Vi aspettiamo comunque in gelateria. Grazie da tutto lo staff di Dulcinea”, il messaggio dell’anno scorso.

Ora, nello spazio esterno della gelateria di Passaggio di Bettona, a partire dal 13 giugno 2022, saranno quest’anno 6 le serate, dedicate alle famiglie e ai più piccoli. Sei momenti di spettacolo e socializzazione, per grandi e piccoli.

I festeggiamenti 2022 di Dulcinea Gelateria partono la sera di lunedì 13 giugno 2022 con lo spettacolo di Nicola Pesaresi, ventriloquo protagonista di “Italia’s Got Talent” insieme ad Isotta, per lui successo anche a “La fabbrica del cabaret emergente” di Modena, poi mercoledì 15 giugno protagonista sarà Dodo, lunedì 20 giugno 2022 è la volta di Lo Stramagante, mercoledì 22 giugno 2022 Serena Cercignano, lunedì 27 giugno 2022 Fabiano D’Angelo con “Alice e il mago”, chiusura mercoledì 29 giugno 2022 con Pallotto.

Gli eventi faranno da contorno, come ogni anno, alla celebrazione del compleanno di Dulcinea Gelateria (che in realtà compie 11 anni, e festeggia il traguardo dei 10 – che non ha potuto celebrare a causa dello stop dovuto alla pandemia – in questa occasione). All’attività, che è uno degli sponsor storici di Assisi News, gli auguri di uno splendido compleanno da parte della redazione.

