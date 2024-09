Esperia Cinema Studio, aperte le iscrizioni ai corsi per il nuovo anno accademico

Esperia Cinema Studio annuncia con entusiasmo l’apertura delle iscrizioni per il nuovo anno accademico 2024/2025. La scuola di cinema offre una ricca gamma di corsi per tutte le età tenuti da docenti professionisti e pensati per avvicinare bambini, ragazzi e adulti al mondo del cinema, dal livello amatoriale a quello professionale.

I corsi in programma, che inizieranno i primi giorni di ottobre, includono:

– ECS Junior (6-10 anni): Un percorso creativo e divertente, con laboratori pratici, pensato per i più piccoli che desiderano esplorare il mondo del cinema e delle tecniche audiovisive.  ECS Young (11-15 anni): Un programma dinamico dedicato ai ragazzi che vogliono sperimentare e mettere alla prova la propria creatività attraverso progetti cinematografici.

– ECS Explore (16+ anni): Un corso base per giovani e adulti che desiderano apprendere le principali tecniche di produzione cinematografica e audiovisiva.  ECS CineTalk: Un cineforum aperto a tutti gli appassionati, con proiezioni e discussioni approfondite, condotte da esperti del settore.

– ECS Master: Tre percorsi avanzati di formazione in Sceneggiatura (docente Roberto Costantini), Cinematografia (docente Mario Mele) e Recitazione cinematografica (docenti Rodolfo Mantovani e Mauro Cardinali), ideali per chi vuole affinare le proprie competenze e intraprendere una carriera nel mondo del cinema.

Esperia Cinema Studio si distingue per la qualità della sua offerta formativa, progettata per coltivare il talento e alimentare la passione per il cinema in un ambiente stimolante e professionale. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte, per maggiori informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione, è possibile contattare direttamente la scuola all’indirizzo e-mail info@esperiacinemastudio.it o telefonare al numero 333 46 91 108. Se vuoi mettere alla prova il tuo spirito creativo e cerchi un ambiente che ti insegni cos’è e come si fa il cinema, allora Esperia Cinema Studio è il luogo che fa per te! Per tutte le informazioni è possibile consultare questo sito.

