Estate a quattro zampe: come proteggere i nostri amici animali dal caldo

Con l’arrivo dell’estate e l’innalzamento delle temperature, è fondamentale adottare piccoli accorgimenti quotidiani per garantire il benessere dei nostri animali domestici. Ne parla ad Assisi News Giulia Severi Pierini, naturopata del Centro Cinofilo Funny Dog.

I cani e i gatti, infatti, non sudano come noi e faticano a termoregolarsi, rendendoli così molto più esposti al rischio di colpi di calore. Ecco alcune buone pratiche per affrontare i mesi più caldi in sicurezza.

Idratazione e alimentazione, le basi del benessere: Il primo passo per aiutare il nostro animale a sopportare il caldo è garantire una costante disponibilità di acqua fresca (non fredda da frigorifero) in più punti della casa. Per gli animali che tendono a bere poco, si possono proporre brodi freschi di carne o verdure, sempre non salati e senza spezie, anche da aggiungere al cibo secco.

Durante il periodo estivo è consigliabile preferire alimenti più digeribili. L’alimentazione umida può fare la differenza rispetto alle classiche crocchette, ma se si opta per queste ultime è bene ridurne leggermente le quantità per evitare sovraccarichi digestivi. Spuntini leggeri a base di frutta e verdura fresca (attenzione però agli alimenti tossici per cani e gatti) apportano idratazione e molti nutrienti utili. Anche lo yogurt intero e senza zuccheri può essere un buono snack da consumare a metà giornata per rinfrescarsi, ovviamente in piccole dosi.

Passeggiate, giochi e ombra: quando il caldo si fa sentire Per i cani che vivono all’esterno, è essenziale che abbiano a disposizione sempre una zona d’ombra e ben ventilata. Le uscite devono essere programmate nelle ore più fresche del giorno — mattina presto e tarda serata — preferendo decisamente percorsi in natura piuttosto che in città, dove asfalto e cemento si surriscaldano e possono causare ustioni ai polpastrelli. Meglio evitare attività fisiche intense nelle ore calde.

Un semplice trucco per aiutare gli animali a rinfrescarsi – spiega la naturopata del Centro Cinofilo Funny Dog, Giulia Severi Pierini – è bagnare con acqua fresca (mai ghiacciata) il torace e le zampe. Se si dispone di uno spazio all’aperto, una piccola tinozza d’acqua dove il cane possa immergersi liberamente può offrire un valido sollievo. In casa o in auto, sono molto utili anche i tappetini refrigeranti.

In vacanza con il cane? Sì, ma con criterio: Se si programma una vacanza insieme al proprio cane, è importante scegliere la meta con attenzione. Le località montane offrono passeggiate fresche e sentieri ombreggiati, ideali per il benessere dell’animale. Se si opta per il mare, meglio portare il cane in spiaggia solo nelle prime ore del mattino o al tramonto, evitando le ore centrali troppo calde.

Durante il viaggio, è bene evitare partenze nelle ore più calde della giornata, fare soste frequenti e controllare che l’aria condizionata non sia troppo elevata così da evitare shock termici.

Rimedi naturali e piccoli trucchi di benessere: Esistono anche rimedi naturali utili a sostenere l’animale contro il caldo. Le essenze floreali australiane, come la miscela “Solaris”, sono impiegate anche per aumentare la tolleranza alle alte temperature (consultare sempre un esperto prima dell’uso). Per proteggere le zone più sensibili – come tartufo, orecchie e aree senza pelo – è utile applicare creme solari specifiche per animali.

Infine, un semplice flacone spray con acqua, e perché no con l’aggiunta di qualche infuso con azione lenitiva, come la camomilla e la calendula, può trasformarsi in uno strumento efficace per rinfrescare il nostro amico peloso più volte al giorno.

In conclusione: Proteggere i nostri animali dal caldo non richiede grandi sforzi, ma attenzione e sensibilità. Con qualche semplice abitudine quotidiana, possiamo garantire loro un’estate sicura, serena e piena di coccole fresche.

Foto di Chewy | via Unsplash

(Il Centro Conofilo Funny Dog è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata