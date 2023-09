Ideattivamente, ritorno a scuola a tutta formazione

Tecnici e formatori di IdeAttivaMente sono oramai al lavoro dagli ultimi giorni di agosto per assicurare macchinari pronti all’uso e docenti super preparati! Sono decine gli Istituti Scolastici che hanno scelto di avvalersi della consulenza e del supporto di IdeAttivaMente per formare i propri docenti sui temi della didattica innovativa, sulla robotica, sul coding ma anche stampa 3D, laser cutter, digital board e tante altre tecnologie oramai presenti a scuola.

La scelta di organizzare queste attività fin dai primissimi giorni di settembre evidenzia come docenti di ogni ordine e grado scolastico siano davvero pronti per guidare un cambio di passo nell’attuale modo di fare scuola, cercando di utilizzare al meglio le numerose dotazioni che stanno arrivando alle scuole per far si che tutti gli alunni possano sperimentare nuovi percorsi e un nuovo modo di fare scuola!

Dal 2016 IdeAttivaMente non ha mai smesso di credere in questa nuova visione, fatta di stimoli, di coinvolgimento, di sogni e di tanta voglia di mettersi in gioco, ogni giorno. Stiamo ora vivendo un momento storico dove quello che avevamo immaginato e sognato si sta piano piano delineando davanti ai nostri occhi. Allora un buon inizio a tutto il mondo scuola…siamo con voi.

Buttiamo un occhio al futuro perché tante novità bollono già in pentola. Non finisce qui, vi aspettiamo!

