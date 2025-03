Il corso Economia & Management del Turismo festeggia sei nuovi laureati (foto)

Sono sei i nuovi laureati che ad Assisi hanno ottenuto la loro laurea in Economia & Management del Turismo, giovani professionisti pronti a entrare nel mondo del lavoro con competenze specifiche e mirate alla valorizzazione patrimonio turistico e culturale a livello nazionale e internazionale. Il corso di laurea, attivo presso l’Università degli Studi di Perugia ma con sede nella città serafica, continua a confermarsi un polo di eccellenza per la formazione di manager del settore del turismo.

I sei neolaureati hanno, attraverso un percorso di studi innovativo e multidisciplinare, acquisito conoscenze fondamentali in ambito economico, gestionale, giuridico e statistico-matematico, che permetteranno loro di inserirsi con successo nel mercato del lavoro. Il corso di laurea in Economia e Management del Turismo (EMT) forma figure professionali capaci di operare in diverse realtà del settore: dalle imprese turistiche e dell’ospitalità, dove potranno ricoprire ruoli di junior manager o responsabili marketing, amministrazione e gestione del personale, fino alle agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi, assumendo incarichi di project manager e responsabili della promozione territoriale.

