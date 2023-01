Polo-Bonghi, interamente cablati aule e laboratori (video)

Più sicurezza e innovazione informatica grazie a NetDev e Malwarebites, l’obiettivo è quello di rendere l’Istituto all’avanguardia per rispondere in modo efficace alle nuove esigenze didattiche

Nell’ambito dei finanziamenti relativi al PON n.20480 – 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-51 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, l’Istituto “Polo-Bonghi” si è dotato di una nuova infrastruttura di rete con una dorsale interna in fibra ottica e cablaggio in tutte le aule e nei laboratori.

L’obiettivo è quello di rendere l’Istituto all’avanguardia per rispondere in modo efficace alle nuove esigenze didattiche, offrendo un ambiente di apprendimento innovativo, moderno ed efficiente. La nuova infrastruttura permetterà anche di sfruttare al meglio la connessione in Banda Ultra Larga, garantita dai servizi erogati grazie al Piano “Scuole connesse”, che fino al 2026 ha programmato interventi per fornire accesso a internet a tutte le sedi scolastiche presenti sul territorio nazionale con velocità simmetriche di almeno 1 Gbps.

Ad effettuare la lavorazione per la rete, è stata l’azienda NetDev, che ha ristrutturato la rete a livello logico dell’intero istituto, rendendola più sicura e più efficiente, un sistema di rete insomma più affidabile, performante e sicuro. “Una lavorazione durata molto tempo, un lavoro accurato e soddisfacente – come ha spiegato uno dei titolari di NetDev Andrea Tagliolini – che ha visto impegnato l’intero staff dell’azienda”. NetDev è specialista in sicurezza informatica, un’azienda leader nel settore che ha sede a Santa Maria degli Angeli, Assisi.

Sempre in ambito di tecnologie informatiche, da alcuni anni l’Istituto Polo-Bonghi collabora con l’esperto di sicurezza informatica Marco Giuliani, Senior Director Incubation Labs per la compagnia americana Malwarebites con sede italiana a Bastia Umbra, che con grande passione trasmette agli studenti l’importanza della cyber security promuovendo un uso consapevole, sicuro e adeguato delle potenzialità e degli strumenti offerti dalle nuove tecnologie. Le aziende che si occupano di sicurezza informatica sono costantemente alla ricerca di personale con una formazione specifica, come quella che offrono gli indirizzi del Polo-Bonghi che prepara gli studenti ad una carriera di successo anche in questo ambito così strategico. (Link diretto al video)

