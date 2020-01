Le feste e i ponti del nuovo anno: il 4 ottobre, San Francesco Patrono d’Italia, sarà domenica

Siamo solo all’inizio del nuovo anno 2020, ma la prima curiosità che viene in mente a tanti è controllare quando cadono i giorni festivi, in modo da prepararsi per tempo per organizzare viaggi, gite di qualche giorno, giorni di vacanza, magari proprio approfittando di un ponte tra un giorno di festa e un weekend.

Diamo quindi un’occhiata al calendario 2020 che inizia subito con l’Epifania, quest’anno di lunedì. Pasqua 2020 sarà il 12 aprile, mentre la festa della Liberazione quest’anno è di sabato.

Il 1º maggio è un venerdì, dunque ci sarà un ponte festivo. La festa della Repubblica, invece, sarà di martedì, ed anche qui un altro ponte festivo. Ferragosto 2020 cadrà di sabato.

San Francesco Patrono d’Italia nel 2020, grande festa ad Assisi, sarà di domenica. Per un altro ponte vero, senza dover prendere giorni di ferie, bisognerà aspettare Natale, che nel 2020 cadrà di venerdì.

Ecco elencate di seguito tutte le festività del 2020:

1 gennaio – Mercoledì

6 gennaio – Lunedì

Pasqua (12 aprile 2020) – Domenica

Lunedì dell’Angelo (13 aprile 2020) – Lunedì

25 aprile – Sabato

1 maggio – Venerdì

2 giugno – Martedì

15 agosto (Ferragosto) – Sabato

4 ottobre – (San Francesco Patrono d’Italia) – Domenica

1 novembre (Tutti i santi) – Domenica

8 dicembre (Immacolata Concezione) – Martedì

25 dicembre (Natale) – Venerdì

26 dicembre (Santo Stefano) – Sabato