Lube Store Collestrada e Foligno: quando fare impresa è una questione di famiglia

Nell'Umbria che eccelle dal punto di vista imprenditoriale, un esempio importante arriva da chi da anni nel settore non ha mai mollato

C’è una famiglia che fa dell’impresa la propria ragione di vita, con amore per il proprio lavoro, dedizione, qualità e successo. Il Lube Store di Collestrada ha raddoppiato nello scorso agosto, quando proprio la pandemia stava per entrare nel periodo più complicato, con l’arrivo della seconda sede a Foligno, con il Lube Store Foligno nei pressi del centro commerciale Piazza Umbra. Due showroom ormai veri e propri punti di riferimento nel settore delle cucine per l’Umbria e non solo.

Nell’Umbria che eccelle dal punto di vista imprenditoriale, in un periodo complicato a causa dell’emergenza Covid-19 che ora, dopo la lunga attesa, intravede finalmente una luce fatta di una desiderosa e vogliosa ripartenza, un esempio in ambito commerciale di spessore arriva da chi da anni nel settore non ha mai mollato e deciso prosegue un lavoro fatto di importanti valori.

La famiglia Scota, Paolo con la moglie Maria Giulia e i figli Matteo e Francesco, è originaria di Spoleto e si distingue da anni nel mondo dell’arredamento per la casa e delle cucine di qualità, un gruppo di professionisti, capaci di accompagnare il cliente nella scelta migliore per la propria cucina o il proprio living. “Diamo il massimo anche e soprattutto grazie al nostro pregevole staff al quale va un sentito ringraziamento – dicono i titolari di Lube Store ad AssisiNews – cerchiamo di fare sempre del nostro meglio ogni giorno. Per noi i nostri clienti sono speciali, ci teniamo ad accoglierli con gentilezza e cortesia andando incontro alle esigenze di ognuno, rassicurandoli e guidandoli nelle scelte. Ora più che mai tutto ciò è ancora più importante”.

Una vasta gamma di servizi e di offerte sempre al passo con i tempi, una comunicazione sempre aggiornata e servizi costantemente in linea con le richieste del momento. Ampia la clientela da tutta l’Umbria e non solo, con un occhio attento al territorio di competenza, fra i quali Assisi e il circondario, vista la vicinanza e la centralità delle due sedi. Il Gruppo Lube, con i due marchi Lube e Creo, è ormai il primo gruppo di cucine in Italia. Fra la clientela, anche diversi volti noti. E’ di pochi giorni fa la visita di Cesara Buonamici, nota giornalista del TG5, con il marito Joshua Kalman. Tutte le info necessarie, gli orari e i prodotti, sono consultabili alle pagine Facebook dei due punti vendita Lube Store a Collestrada e Foligno.

(Lube Store Collestrada e Lube Store Foligno sono sponsor sostenitori di AssisiNews e AssisiSport)

© Riproduzione riservata