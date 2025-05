Maria Giovanna Siliveri: “Costruire, non solo abitare: perché ho scelto di mettermi in gioco per Assisi”

Chi è Maria Giovanna Siliveri, candidata nella lista civica Eolo Cicogna Sindaco? A presentarsi la stessa aspirante consigliera comunale, che ha scelto di pubblicizzarsi tramite le testate del gruppo editoriale acquistando degli appositi spazi, che sono offerti in egual misura a tutti i partiti, liste e singoli candidati come da comunicazione dei giorni scorsi).

La mia candidatura è ormai nota, ed è una scelta che ho già condiviso con tante persone che mi conoscono, che incontro ogni giorno e che fanno parte della mia quotidianità. Oggi, però, voglio raccontarvi qualcosa in più: chi sono, da dove vengo e, soprattutto, perché ho scelto di mettermi in gioco.

Sono Maria Giovanna Siliveri – per tutti, semplicemente Mary Jò – e da oltre vent’anni vivo ad Assisi, una terra che sento mia e che oggi è diventata casa. Sono laureata in Economia e Gestione delle Imprese con un Master in Bank Management e uno in Europregettazione. Svolgo attività nell’ambito amministrativo e parallelamente come progettista europea (scrivo, gestisco e coordino progetti finanziati dall’Unione Europea) con enti pubblici e realtà private. In passato ho lavorato per il Comune di Assisi seguendo un progetto europeo che mi ha portato a rappresentare la nostra città in molti Paesi, oltre a collaborare all’organizzazione di numerosi eventi istituzionali. Questo percorso, fatto di esperienze diverse ma tutte profondamente connesse, mi ha insegnato a pianificare, gestire e, soprattutto, ad ascoltare. Ed è proprio da qui che nasce la mia voglia di fare qualcosa in più per la mia comunità.

Assisi non è il luogo dove sono nata, ma è il luogo che ho scelto. L’ho scelta per la sua storia, per la sua bellezza, ma soprattutto per la sua gente. Qui ho costruito la mia vita personale e il mio percorso professionale, i miei affetti, la mia quotidianità. E oggi sento il bisogno – e anche il dovere – di restituire qualcosa a questa terra che tanto mi ha dato. Credo che abitare un luogo non basti: bisogna viverlo. E per viverlo davvero, serve costruire. Costruire relazioni, servizi, opportunità. Dare valore alle persone e ai bisogni reali. È da questa consapevolezza che nasce il mio slogan personale: “Costruire, non solo abitare.”

Ho scelto con convinzione di far parte della lista civica “Eolo Cicogna Sindaco”, perché ho trovato in Eolo una persona seria, concreta, competente, con una visione chiara del bene comune. Una guida affidabile, rispettosa delle persone e del territorio. Mi candido con spirito di servizio, con umiltà e con entusiasmo. Metto a disposizione non solo le mie competenze, ma anche il mio esserci. Perché per me la politica vera è quella che si vive tra la gente: fatta di ascolto, presenza e responsabilità. La fiducia non si chiede, si merita. E se sceglierete di camminare con me, farò tutto il possibile per onorarla, con coerenza e passione.

Maria Giovanna SILIVERI

Per tutti, semplicemente, MARY JÒ

Candidata con la lista civica “EOLO CICOGNA SINDACO”

