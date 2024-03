Pizza Ciccio, tra tradizione e tante novità continua la storia dell’attività di Santa Maria degli Angeli (foto)

Dalla merenda agli aperitivi fino al pranzo e alla cena: Michael Laurenzi tramanda il locale di famiglia tanto caro agli angelani e non solo

Pizze, bibite e anche… aperitivi. Pizza Ciccio continua a rinnovarsi offrendo tante novità ai suoi clienti storici e affezionati. Un evolversi ma senza perdere l’identità e i valori che hanno caratterizzato nel tempo la famosa pizzeria di Santa Maria degli Angeli. Con questo obiettivo Michael Laurenzi tramanda l’attività di famiglia facendo “lievitare” ogni giorno farina e passione.

A fondare Pizzeria Ciccio era stato infatti Feliciano (Luciano) Borrini che, dopo averla fatta nascere a Bastia Umbra, nel 1989 decise di trasferirla a Santa Maria degli Angeli, in via Diaz. Il subentro in proprietà del genero, Riccardo Laurenzi, e successivamente del nipote Michael nel 2003, hanno portato avanti la storica attività: tanti i ricordi, tante le frequentazioni, dai giovani delle scuole, alle famiglie, a gruppi di amici. Poi nel 2023 la scelta di smettere ma subito accantonata.

È stato proprio Michael a voler fortemente continuare la tradizione di famiglia dando nuovo lustro ad una Pizza Ciccio rinnovata, dal volto giovane e intraprendente. Nel locale angelano oggi non può mancare la storica pizza, friabile e farcita con ingredienti di prima qualità, preparata e servita con passione. Ma, ad attendere i clienti, ci sono anche tante novità.

Ad accompagnare la specialità di Pizza Ciccio dai gusti più disparati, ci sono birre di ogni tipo e cocktail, classici o speciali, preparati con maestria e perfetti per l’ora dell’aperitivo. Dal classico spritz fino a drink più elaborati capaci di adattarsi perfettamente alla farcitura della pizza, sono tantissime le proposte del locale per vivere insieme il momento più bello della giornata.

Aperto dalle 7,30 fino alle 13,30 e poi dalle 16 alle 20 Pizza Ciccio accompagna i suoi clienti nell’arco di tutta la giornata. A merenda che a pranzo o a cena, la pizza preparata con ingredienti di prima qualità e servita con passione è il prodotto ideale per un pasto indimenticabile.

“Siamo ripartiti verso questa avventura più forti che mai e con tante novità – dice Michael Laurenzi titolare della nota attività angelana – la pizza non può mancare nelle vostre giornate. Venite a gustarla insieme ai nostri aperitivi. Vi aspettiamo!”.

Foto: Jacopo Scarponi ©️BN COM

(L’attività è sponsor del Gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata