POS e registratori di cassa: tutte le novità in arrivo dal 2026 per le imprese italiane

Attenzione imprese italiane: dal 2026 entrerà in vigore una novità importante per tutti coloro che utilizzano POS e registratori di cassa. Ma non solo, perché come annunciato arrivano novità anche in tema caselle aziendali “pec”. Ad informare su questi nuovi aggiornamenti, è lo Studio Associato Pulcinelli di Bastia Umbra, da anni sponsor inserzionista del gruppo editoriale Assisi News.

Iniziamo dalla prima novità. La Legge di Bilancio 2025 introduce la piena integrazione digitale tra i due dispositivi, POS e registratori di cassa, con l’obiettivo di migliorare il tracciamento dei dati e rafforzare i controlli sui pagamenti. Una misura che ha destato molta curiosità e anche qualche preoccupazione, ma che in realtà si rivela più semplice del previsto.

Molti pensano a un nuovo collegamento fisico, a cavi o ad apparecchiature da sostituire, ma non è così. Non servirà alcun intervento tecnico o aggiornamento costoso, perché l’integrazione avverrà in modo totalmente digitale. In pratica si tratterà di associare il POS al registratore di cassa attraverso il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. La procedura è molto rapida: basta inserire l’ID del POS, quello della cassa e completare l’abbinamento con l’indirizzo del punto vendita. Da quel momento i dispositivi risultano collegati e riconosciuti dal sistema.

Attenzione però: non si tratta di un’operazione da fare una sola volta. Ogni nuova attivazione o variazione dovrà essere comunicata tempestivamente. È comunque possibile delegare la procedura, ad esempio al proprio commercialista o a un tecnico di fiducia, ma serve una delega specifica per l’accreditamento e il censimento dei dispositivi, diversa da quella già in uso per la fatturazione elettronica.

Sul fronte delle scadenze, per chi utilizza già un POS attivo a gennaio 2026 ci saranno quarantacinque giorni di tempo per regolarizzare la posizione. Per i nuovi dispositivi invece i termini decorreranno dalla data di attivazione, mentre la data ufficiale di avvio del servizio sarà comunicata dall’Agenzia delle Entrate. Lo scopo dell’intervento è chiaro: incrociare in modo più rapido e preciso i dati dei pagamenti e degli scontrini, in modo da rendere più efficace la lotta all’evasione fiscale. In sostanza, ogni scontrino conterrà anche i dati del pagamento, elettronico o in contanti, garantendo una tracciabilità completa.

Accanto a questa novità, la Legge di Bilancio 2025 introduce anche un’altra misura destinata a incidere sulla vita delle imprese: l’obbligo di una PEC personale per gli amministratori di società. La disposizione, inizialmente oggetto di interpretazioni divergenti, è stata chiarita dal decreto Sicurezza Lavoro, che ha stabilito in modo definitivo che la PEC dell’amministratore non può coincidere con quella della società. Si tratta di un passo importante, pensato per garantire maggiore responsabilità individuale e trasparenza nelle comunicazioni ufficiali. L’obbligo non riguarda tutte le figure societarie ma solo quelle apicali, e per le società già operative la scadenza è fissata al 31 dicembre 2025.

Si tratta, insomma, di una fase di profondo cambiamento per il mondo delle imprese, che dovranno adattarsi a nuove regole digitali sia sul fronte fiscale sia su quello amministrativo. In questo contesto, come sottolinea lo Studio Associato Pulcinelli – è fondamentale affidarsi a professionisti capaci di guidare le aziende passo dopo passo, evitando errori e ritardi. Con una consulenza attenta e aggiornata, l’adeguamento alle nuove norme può trasformarsi in un’opportunità per rendere la gestione più efficiente e pienamente digitale.

