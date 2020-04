Ristorante Magnavino, menu di Pasqua con consegna a domicilio

In questo periodo in cui i ristoranti sono chiusi, il Ristorante Magnavino per il giorno di Pasqua consegnerà il proprio menu a domicilio. Il locale di Bastia Umbra offre un menu di Pasqua con consegna a domicilio (la consegna verrà effettuata da una piattaforma parallela autorizzata, con la quale i titolari hanno sottoscritto una collaborazione), che i clienti interessati possono prenotare entro le 12 dell’11 aprile 2020.

Nel menu si trovano: tortino di asparagi patate e crescenza. Salumi formaggi e torta di Pasqua. Patè di fegato. Lasagnetta zucchine fiori di zucca zafferano e salsiccia. Bocconcini di scottona carciofi e fave novelle. Colomba al cioccolato e crema al mascarpone e nocciola. Per le prenotazioni è possibile contattere i numeri 3333769658 o 3332949254. Il prezzo è di 20 euro.

Il ristorante Magnavino, a Bastia Umbra, è in via Isola Romana 3, a due passi dal centro. Il menu comprende portate di pesce e anche piatti a base di carne, oltre ovviamente ad antipasti, primi, contorni e dolci. Il menu del ristorante si arricchisce di originali piatti etnici e di una carta dei vini ricca ed assortita, con un best of di etichette nazionali e internazionali. In estate c’è la possibilità di cenare o degustare aperitivi nella piazzetta Umberto I, sul retro del locale.

