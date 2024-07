Rome Fashion Show # Haute Couture 2024, in passerella anche le acconciature di Bruno Catterini (foto)

Presente anche Bruno Catterini al prestigioso Rome Fashion Show # Haute Couture 2024. Il titolare del salone Brunò, originario di Perugia ma da una vita ad Assisi, ha pettinato alcune delle numerose modelle che sabato 13 e domenica 14 luglio hanno sfilato sulle passerelle della Capitale presso lo Spazio Nazionale Eventi.

Uno degli eventi più attesi nel mondo della moda, organizzato sotto la direzione artistica di Steven G. Torrisi, un veterano con oltre venticinque anni di esperienza nel settore della moda, e gestito da Infantino Management. L’evento – che ha registrato oltre 900 presenze – ha voluto celebrare Roma come storico crocevia tra cultura e alta moda valorizzandone le antiche tradizioni sartoriali e mettendo in luce sia i talenti emergenti sia le maison affermate. “È stata un’emozione partecipare a un evento di questo calibro – ha commentato Bruno Catterini – e pettinare modelle che hanno sfiato con i migliori abiti di stilisti di alta moda”.

Il Rome Fashion Show # Haute Couture 2024 ha visto infatti la partecipazione di stilisti “Ambasciatori”, designer di fama internazionale che hanno presentato la propria collezione, composta da 15-20 capi ciascuno, raccontando l’evoluzione creativa della propria maison e rendendo omaggio a un periodo indimenticabile per la moda italiana, come quello de “La Dolce Vita”, e a eventi memorabili come “Donna sotto le stelle” e Alta Roma.

Oltre agli stilisti affermati, l’evento ha dato spazio anche ai nuovi designer per offrire una prospettiva fresca e innovativa sulla moda contemporanea. Una nuova era per il made in Italy che va a combinare tradizione e innovazione in una sintesi perfetta.

La presenza al Rome Fashion Show # Haute Couture 2024 non è stata certo una novità per Bruno Catterini, titolare del salone Brunò, che ha spesso prestato la sua professionalità nei grandi palcoscenici dell’alta moda al fianco di stilisti su scala nazionale e internazionale.

Per Catterini che da anni opera nel comune di Assisi, con la sua attività collocata prima ai Portali di Santa Maria degli Angeli, poi nella frazione di Palazzo e poi ora di nuovo ai Portali, l’hairstyle non è concepito solo per dare bellezza ma per trasmettere vere e proprie emozioni.

Una carriera lunga e costellata di innumerevoli premi e successi nelle oltre 50 gare nazionali ed internazionali alle quali ha partecipato. Il parrucchiere, lo scorso anno, è stato anche insignito del premio La Loggia 2023 come Miglior Art Director Hair Stylist, durante la seconda edizione della Kermesse Alta Moda Città di Firenze, che si è svolta nella splendida cornice di Palazzo Budini Gattai, nella settimana del Pitti.

(L’attività Brunò parrucchiere è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata