Skuisito crea il gusto gelato dedicato al Piatto di Sant’Antonio 2020

“All’inizio volevamo creare il dolce dei Priori, poi – essendo io gelatiere e quest’anno priore servente – insieme al mio gruppo di amici, mentre preparavo il gelato, ho deciso di creare quello dedicato ai Priori Serventi 2020”. A parlare è Riccardo Palazzini, titolare di Skuisito (uno degli sponsor di AssisiNews) e dell’Antica Gelateria di Santa Maria degli Angeli, raccontando la nascita dell’ultima sua creazione tutta da gustare. Appunto, il gelato dedicato all’edizione 2020 della Festa fra le più antiche e frequentate della cittadina della Porziuncola e del territorio assisano.

Dal 2008 Palazzini è gestore, insieme alla mamma e alla moglie Dorisa, della Vecchia Gelateria di Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli, un’attività storica trentennale, situata in pieno centro. Una gestione familiare quella della famiglia Palazzini, originaria di Santa Maria degli Angeli e trapiantata a Tordandrea di Assisi dove la stessa vive da anni. “Skuisito nasce dopo 10 anni – dice ancora Palazzini ad AssisiNews – un secondo punto vendita oggi riferimento per tanti angelani e non solo”. Dieci le persone dello staff e una produzione di varie specialità, dalla yogurteria, alla cremeria, alla caffetteria, e in modo particolare del gelato, prodotto in maniera artigianale dallo stesso Riccardo Palazzini durante tutto l’anno, sia in estate che in inverno.

“Produciamo il gelato tutti i giorni con materie prime selezionate e il produttore del gelato ormai dal 2008 sono io”, dice. E l’ultimo gusto, nato in questi giorni, è proprio quello già accennato: “Proprio in occasione del Piatto di Sant’Antonio Abate di quest’anno, essendo io stesso Priore Servente unitamente a tanti amici di vecchia data – racconta Palazzini – ho deciso di realizzare il gelato dei Priori Serventi 2020, gelato ‘ufficiale’ – racconta sorridendo – della nostra prioranza”. Fare il priore, si sa, è sacrificio, dedizione, lavoro, un servizio lungo un anno che racchiude sentimenti, rafforza amicizie vecchie e nuove, fa nascere idee.

Un gelato dedicato alla festa, alla prioranza, alle serate visite in taverna, tra l’altro con successo. “Il gelato dei Priori 2020 creato da Skuisito è un gusto molto semplice, praticamente un cremino, con nocciola e Nutella, ‘top di gamma’ come si suol dire – conclude Palazzini – molto apprezzato e gradito da tutti i miei colleghi priori e non solo. Un gelato buono insomma, già assaggiato da tutti i miei colleghi Priori”. E c’è da immaginare che i facenti parte della prioranza, non l’avranno assaggiato soltanto una volta…

(La gelateria Skuisito è uno degli sponsor di AssisiNews e AssisiSport)