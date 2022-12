Successo per la grande festa di Villa Salus che celebra 30 anni di attività con gli auguri di Natale (foto)

La famiglia Franceschini-Baldoni festeggia il Natale 2022. Grande festa domenica 4 dicembre per i 30 anni di Villa Salus che torna a festeggiare così dopo la lunga pausa pandemica con tanti amici quella che è un’eccellenza in ambito medico in Umbria e non solo. La grande festa di Villa Salus arrivata all’indomani del pranzo dell’altra azienda della stessa famiglia Baldoni-Franceschini, Umbria Gas, che ha accolto i tanti amici e collaboratori il giorno prima, sabato 3 dicembre. Stessa la location per entrambi gli eventi, nell’incantevole fascino delle Dimore di San Crispino, altra realtà imprenditoriale di famiglia.

E la grande festa di Villa Salus ha visto anche il dottor Giulio Franceschini cimentarsi alla chitarra sua grande passione da circa 30 anni, con lo storico gruppo di medici ed amici che, tra un brano e l’altro, hanno allietato emozionati la festa voluta fortemente per riunire dopo tanto tempo molte persone amiche. “Torniamo a festeggiare – ha detto il dottor Franceschini ai presenti, accompagnato dalla figlia Chiara con lui ogni giorno in Villa Salus – ne sentivamo il bisogno dopo così tanto tempo, oggi è una bella giornata, auguri di buone feste a tutti!”. Presenti, con la moglie Anna Maria Baldoni, oltre a Chiara, le figlie Federica e Giulia Franceschini, quest’ultima che si è cimentata in pezzi musicali insieme al dottor Giulio esaltando una qualità vocale di alto spessore.

Villa Salus che ha presentato con l’occasione, le novità in vista del nuovo anno 2023: “Villa Salus Nuova anche nel 2023. Crediamo sempre più nell’innovazione, nell’aggiornamento continuo, nel progresso scientifico e tecnologico. Per questo, anche per l’anno che arriverà, abbiamo selezionato tra le più importanti novità in campo dermatologico quelle che riteniamo più efficaci e sicure per i nostri pazienti. Abbiamo una mission: dedicarci a La cura della pelle, dalla diagnosi alla migliore terapia” – hanno detto il dott. Giulio e la dott.ssa Chiara Franceschini.

Oltre ai continui aggiornamenti in dermatologia e medicina estetica, ecco le più importanti innovazioni previste per Villa Salus nel 2023: Pico Laser di ultima generazione, la tecnologia più avanzata per la rimozione di macchie e tatuaggi: garantisce ottimi risultati con un basso numero di sedute, non danneggia i tessuti ed è efficace anche su tatoo colorati o già trattati. Unico in Umbria. PRP ad elevata concentrazione: gel piastrinico prodotto direttamente da prelievo di sangue, utilizzato attraverso iniezioni sottocute per riparare tessuti ulcerati, per guarire ferite difficili e per migliorare le terapie anticaduta e antiinfiammatorie (alopecie androgenetiche, alopecie cicatriziali, lichen scleroatrofico). Carbossiterapia: uno strumento di ultima generazione che potenzia una metodica dalla comprovata efficacia, la quale attraverso la riossigenazione dei tessuti trova il suo impiego in numerosi ambiti: dalla terapia della cellulite al trattamento dei capillari, dal miglioramento delle cicatrici alla caduta dei capelli. Microscopia Laser Confocale: ad oggi, ancora l’unico microscopio confocale disponibile in tutto il centro Italia per effettuare “biopsie virtuali” ed esaminare qualsiasi lesione della cute in maniera del tutto non invasiva. Grazie al confocale è possibile evitare le asportazioni di nei non necessarie, studiare le patologie di difficile diagnosi e monitorare l’effettiva efficacia di molte terapie. Viene utilizzato anche su bambini e donne in gravidanza.

Una giornata, anche quella di domenica 3 dicembre, spensierata, di sorrisi e felicità, da condividere con i tanti presenti, per una famiglia che da sempre con le proprie realtà imprenditoriali è fiore all’occhiello del territorio di Assisi, Bastia Umbra e non solo. Per tutti gli aggiornamenti su Villa Salus è possibile seguire le pagine INSTAGRAM villasalus.dermatologia e FACEBOOK/villa.salus.

