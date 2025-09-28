Labrador epilettico salvato dai poliziotti: disavventura a lieto fine per Chico

Labrador epilettico soccorso dalla polizia di Stato. L’accaduto nei giorni scorsi, come riporta la pagina della Questura di Perugia. Durante il servizio di controllo del territorio gli agenti del Commissariato di polizia di Stato di Assisi hanno soccorso Chico, un Labrador di 10 anni, affetto sin dalla nascita di crisi epilettiche. Scappato di casa, nella periferia di Assisi, è stato ritrovato dai poliziotti nel centro storico, steso a terra in preda ad una crisi. Soccorso dagli agenti, è stato poi portato in Commissariato dove lo ha raggiunto il suo padrone che ha ringraziato i poliziotti per aver aiutato il suo amico a quattro zampe

