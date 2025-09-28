Palio de San Michele 2025, vince il Rione San Rocco: è trionfo verde

L’assegnazione del Palio arriva praticamente quasi a mezzanotte, per la precisione alle 23.58, pochi minuti prima dello “scatto” del 29 settembre: il Palio de San Michele 2025 va al rione San Rocco; secondo il rione Portella, terzo il Rione Sant’Angelo e quarto classificato il rione Moncioveta.

Grande la gioia dei rionali ‘verdi’ guidati dal capitano Arianna Pettirossi, che hanno festeggiato in Piazza Mazzini con cori, canti, abbracci e grida di felicità.

Nella Lizza primo posto per il rione San Rocco, secondo il rione Sant’Angelo, terzo posto per il rione Moncioveta e quarto il rione Portella. Questa invece la classifica delle sfilate: il rione Portella primo classificato, secondo il rione Moncioveta, terzo posto per il rione San Rocco, quarto posto per il rione Sant’Angelo.

Il rione San Rocco torna così a vincere il Palio de San Michele e si porta a 15 Palii vinti nell’albo d’oro (Moncioveta 17 vittorie, Portella 16, Sant’Angelo 12 Palii vinti).

Il 29 settembre, ultimo giorno del Palio de San Michele 2025, è la grande giornata delle cerimonie religiose, con la messa solenne di San Michele Arcangelo, la processione del Santo Patrono con la partecipazione delle autorità e dei Rioni e dopo l’apertura delle taverne rionali (alle 19.30). Intorno alle 22, infine, lo spettacolo pirotecnico di chiusura.

