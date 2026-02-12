Zuma salvata ad Assisi: ritrovata e riconsegnata al proprietario dalla Polizia di Stato

Vagava spaesata e impaurita per le strade di Assisi quando è stata notata dagli operatori della Polizia di Stato impegnati nel servizio di controllo del territorio. Protagonista della vicenda è Zuma, una dolce cagnetta che, fortunatamente, ha potuto fare ritorno a casa grazie al tempestivo intervento degli agenti della Volante.

Gli operatori, accortisi della presenza dell’animale in evidente stato di agitazione, sono intervenuti con attenzione e sensibilità, riuscendo a metterla in sicurezza e a tranquillizzarla. Dopo aver verificato le informazioni utili all’identificazione, gli agenti sono riusciti a rintracciare il proprietario, al quale Zuma è stata riconsegnata. A darne comunicazione è la pagina social della Questura di Perugia.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza del controllo del territorio e la costante attenzione della Polizia di Stato non solo alla sicurezza dei cittadini, ma anche alla tutela degli animali. Una disavventura a lieto fine per Zuma e per il suo proprietario, che ha potuto riabbracciare la sua fedele amica grazie alla prontezza e alla dedizione degli agenti.

