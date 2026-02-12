Ventunenne incensurato trovato con 5 grammi di hashish: denunciato per spaccio

I Carabinieri della Stazione di Bettona, coadiuvati dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Assisi, hanno denunciato a piede libero un 21enne del posto, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A tradire il giovane il palese nervosismo, che ha convinto i carabinieri guidati dal capitano Rita Zacchia a svolgere un accertamento più approfondito.

L’attività, che si colloca nell’ambito di un’intensificazione dei controlli volti a contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, è scaturita dal fermo del giovane alla guida di un’autovettura. come detto il palese nervosismo mostrato dal ragazzo durante l’accertamento ha indotto i militari ad approfondire il controllo con una perquisizione personale e veicolare.

L’ispezione ha permesso di rinvenire e sequestrare 4 involucri termosaldati contenenti circa 5 grammi di hashish, oltre alla somma in contanti di 220 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita. Al termine delle formalità di rito il 21enne, visti i ‘ritrovamenti’ dei militari, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia, come detto per spaccio. “L’operazione – conclude la nota dell’Arma – evidenzia il costante e rigoroso impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, in particolare tra i giovani”.

© Riproduzione riservata