A Rivotorto domenica 5 una lezione informativa sulle manovre di disostruzione pediatrica

Secondo i dati dell’ISTAT il 27% delle morti classificate come “accidentali”, nei bambini da 0 a 4 anni, avviene per soffocamento causato dall’inalazione di un “corpo estraneo” e/o cibo. Passando nelle fasce di età successive la percentuale diminuisce progressivamente, ma rimane tra le più significative tra le varie cause accidentali. Per questo è importante, per evitare questi eventi, diffondere il più possibile non solo le manovre salvavita con le tecniche di disostruzione e di rianimazione cardiopolmonare di base, ma anche prevenire che ciò possa accadere. Nasce da questo assunto la collaborazione tra Croce Rossa Italiana- Assisi e Pro loco di Rivotorto, che il 5 novembre si concretizzerà sabato 5 novembre alle 17 in una lezione informativa che la Cri terrà nei locali della Pro loco e dedicata alle manovre di disostruzione delle vie aeree pediatriche. “Solo con la conoscenza – spiegano dalla Croce Rossa di Assisi – le persone agiranno senza paura e sicure di loro stesse. Con lo stesso scopo vengono anche diffuse le 10 regole che rendono sicuro il sonno del bambino, alcune delle quali specifiche per limitare i potenziali fattori di rischio della morte improvvisa in culla (Sids). La lezione informativa, gratuita e aperta a tutti, avrà una durata max di 2 ore e prevede: teoria manovre di disostruzione pediatrica e teoria sonno sicuro. Al termine della lezione, gli istruttori sono disponibili per i partecipanti che vogliono provare le manovre sui manichini e successivo rilascio di attestato di partecipazione”. Dopo la giornata del 5 novembre, seguirà poi con una nuova data il corso esecutore Msp (manovre salvavita pediatriche).

Fiti https://unsplash.com/it/foto/deux-tout-petits-jouant-des-cubes-de-lettres-Cq9slNxV8YU?utm_content=creditShareLink&utm_medium=referral&utm_source=unsplash

© Riproduzione riservata