Giornata dell’Unità nazionale e Festa delle Forze Armate, ad Assisi ricco programma

Per tutta la giornata del 4 all'ufficio del turismo in mostra anche divise storiche

(Flavia Pagliochini) Oggi, 4 novembre, si celebra la Giornata dell’Unità nazionale e Festa delle Forze Armate. Questa mattina la celebrazione nel centro storico di Assisi, come sempre molto sentita e partecipata e con un ‘fuori programma’, l’esposizione di alcune divise dell’Arma dei carabinieri nell’ufficio del turismo in piazza del Comune ad Assisi. Un modo per testimoniare la vicinanza dell’Arma ai cittadini e ai turisti per garantire e tutelare la loro sicurezza.

Come ogni anno poi l’amministrazione comunale di Assisi ha deciso di organizzare un calendario di appuntamenti per onorare i caduti nel capoluogo e in tutte le frazioni. Nel centro storico in mattinata, con la partecipazione di alcuni studenti delle scuole di Assisi, con la partenza del corteo alle 8.45 da Piazza Santa Chiara fino alla piazza del Comune. Alle 9.30, la messa nella Chiesa di Santa Maria Sopra Minerva e subito dopo la deposizione della corona al monumento ai caduti di piazzale Trieste. Domani la cerimonia si svolgerà ad Armenzano (ore 10.30) e a Porziano (ore 12). Sempre nel mese di novembre, l’omaggio all’unità nazionale e ai caduti si svolgerà anche nelle altre frazioni di Assisi. “È un dovere di tutte le istituzioni – ha affermato il sindaco Stefania Proietti – rendere onore a coloro che si sono sacrificati per il nostro Paese, che si sono spesi per la libertà e la democrazia. Oggi più di ieri dobbiamo impegnarci tutti per non dimenticare”.

