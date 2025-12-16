Al Kiwanis Club Assisi il passaggio della campana: Ivano Bocchini è presidente

Domenica 7 dicembre 2025, in un clima di festa e di atmosfera natalizia, si è svolta la cerimonia del passaggio della campana del Kiwanis Club di Assisi tra la presidente uscente, Lorenzina Merletti, e Ivano Bocchini, presidente in carica a partire da settembre 2025. La cerimonia si è tenuta alla presenza del Luogotenente Governatore Massimo Stortini, che per l’occasione ha ribadito l’impegno divisionale della compagine Umbro-Sabina nel promuovere service a favore dei bambini, ispirati ai valori umani e spirituali della Regola d’Oro, fondamento del Kiwanis.

Il presidente Ivano Bocchini ha ringraziato la past president Lorenzina Merletti per l’importante lavoro svolto nel corso dei due anni di mandato e ha illustrato le linee programmatiche per l’anno in corso, in continuità con l’operato del Club. Particolare attenzione sarà rivolta al sostegno delle scuole materne parificate del territorio e al supporto delle iniziative della divisione internazionale, impegnata in numerosi progetti nel continente africano.

«Il sostegno deve arrivare in modo diretto a chi ha di meno e deve servire ad alleviare le sofferenze dei bambini e delle famiglie più bisognose», ha affermato il presidente Bocchini, sottolineando come il primo Consiglio Direttivo abbia già deliberato interventi concreti a favore del territorio.

«Essere presidente del Kiwanis Club Assisi mi onora e, allo stesso tempo, mi rende felice per la possibilità che mi viene data di aiutare i bambini», ha concluso Bocchini, ringraziando i soci della divisione e del Kiwanis per il supporto e la fiducia accordata. L’evento si è concluso con un cordiale scambio di auguri insieme ai pionieri che collaborarono alla nascita di Radio Subasio, presenti in sala per la loro reunion annuale.

