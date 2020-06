Andrea Brozzi è il nuovo presidente dei Cantori di Assisi

Sabato 13 giugno si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Cantori di Assisi eletto con l’assemblea di lunedì 8 giugno. Il coro rinnova così le sue cariche sociali proponendo un nuovo e giovane organico presieduto da Andrea Brozzi.

Il neo Presidente, coinvolgendo nuove forze esperte e volenterose – come Luciano Beddini eletto Vice Presidente, Francesco Brunozzi Tesoriere, Giulia Baldelli responsabile della segreteria – auspica un ulteriore salto di qualità dell’Associazione, compiuto già negli ultimi anni a livello artistico grazie alle brillante direzione del M°

Gabriella Rossi.

Andrà ad affiancare Andrea Brozzi, il Consiglio Direttivo così composto: Lucia Balducci, Giulia Baldelli, Luciano Beddini, Rebecca Bottaccioli, Francesco Brunozzi, Laura Cannelli e Agnese Paparelli e il Collegio dei Revisori presieduto da Donatella Casciarri e formato da Gianfranco Chiappini e Monia Mariani.

I “Cantori di Assisi” sono un gruppo che ha assimilato l’amore per la musica attraverso la tradizione antica che si può far risalire a S. Francesco. L’ideale che il Coro, animato dal P.Evangelista Nicolini, fin dagli inizi si è prefisso è quello di andare per il mondo a cantare le lodi del buon Dio, come voleva S. Francesco. Cantori come frati “quasi iaculatores Domini”, come giullari del Signore. Ereditavano il sentimento sacro dei coristi delle antiche basiliche assisane e insieme quello allegro dei canterini delle brigate del Calendimaggio. Si sono costituiti nel 1960 in “Associazione Cantori di Assisi” riconosciuti ufficialmente con Statuto proprio nel 1964