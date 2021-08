Arte come lavoro, l’8 agosto la proiezione del secondo video di Mosaico Assisano

Sarà proiettato nella suggestiva cornice dell’Orto di San Rufino il secondo video del progetto “Mosaico Assisano, Arte come Lavoro”curato da Pier Maurizio Della Porta, Paola Gualfetti, Umberto Rinaldi, Maurizio Terzetti, regia di Andrea Bencivenga. Appuntamento domenica 8 agosto alle 21 con ingresso da via del Torrione. L’ incontro avrà luogo nel rispetto della nuova normativa che prevede l’obbligo del Green pass e i candidati sindaci sono invitati a partecipare.

“Alla proiezione di Arte come Lavoro – scrivono infatti gli organizzatori – sono invitati i cittadini, le associazioni, gli ospiti della città e tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative. L’evento non ha finalità propagandistiche e vuole offrire spazi di riflessione in linea con la voce degli assisani che, nel filmato, hanno espresso le potenzialità anche lavorative di questa città. Da qui l’occasione per i presenti per esprimere in libertà proposte e idee”.

“Mosaico assisano – la spiegazione dell’iniziativa in occasione del lancio – cercherà di offrire un quadro di confronto con il passato per suscitare una riflessione sul presente e sul futuro della città e del territorio. Questo filmato – il secondo del progetto – è nato sotto la spinta di un lungometraggio della emittente giapponese NHK girato in Assisi nel 1993 con l’obiettivo di conoscere Francesco attraverso la vita e i racconti degli assisani”.

