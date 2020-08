Mosaico Assisano, un ‘film’ per riflettere sul presente e futuro di Assisi (video)

Arriva Mosaico Assisano, un ‘film’ per riflettere sul presente e futuro di Assisi. L’obiettivo è “documentare visivamente l’attuale vita e socialità degli assisani”. Le proiezioni tra ottobre 2020 e marzo 2021. Di seguito la nota degli ideatori.

Dalle associazioni assisane “L’Anemone”e “Commedia Harmonica”, secondo le loro peculiari finalità culturali, giunge la proposta di realizzare alcuni lungometraggi per documentare visivamente l’attuale vita e socialità degli assisani, attraverso interviste di operatori dei vari settori della vita pubblica. Dentro e fuori le mura. L’idea è quella di un lungometraggio “Mosaico assisano Persone, storie, racconti, sentimenti”, elaborato in 5 episodi.

A ispirare le associazioni, la visione di un documentario giapponese girato in Assisi a cura della tv nipponica NHK negli anni novanta che, attraverso interviste, ha delineato il vissuto della città in quegli anni prima del terremoto del ‘97. “Mosaico assisano – si legge in una nota stampa – cercherà di offrire un quadro di confronto con il passato per suscitare una riflessione sul presente e sul futuro della città e del territorio. Il progetto – secondo gli ideatori – prevede la proiezione pubblica dei video realizzati con un calendario programmato dal prossimo ottobre 2020 a marzo 2021. Gli ideatori del progetto culturale sono Maurizio della Porta, Paola Gualfetti, Umberto Rinaldi, Maurizio Terzetti. “Il lavoro – conclude la nota – è realizzato in assoluta autonomia e per pura volontà di condivisione e amore per la città”. (Link video diretto)