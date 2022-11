Assisi Smart, la cooperazione a servizio delle comunità tra sostenibilità e inclusione

Il Centro Pace di Assisi (CIPA) e il Comune di Assisi, il 2 dicembre 2022 insieme daranno concretezza all’Agenda 2030 nel corso dell’evento Assisi Smart: la cooperazione a servizio delle comunità alle 17.30 presso l’IIS Bonghi-Polo. Alla presenza di beneficiari e dei partner verranno consegnati 3 Kit Smart:

-Energia solare- SDG 7 Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni: un laboratorio sull’energia solare allestito presso l’ISS Polo-Bonghi;

-Riduzione degli sprechi alimentari- SDG 2 Fame zero: fornitura di un frigor armadio per la gestione e la conservazione dei cibi donati destinati alle famiglie che utilizzano i servizi dell’Emporio Solidale 7 Ceste gestito dalla Caritas

-Inclusione e sostenibilità- SDG 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili: partecipazione al progetto “Tanti cuori in una capanna”, progetto didattico educativo per l’Orto didattico accessibile a favore dell’Associazione Liberi tutti” per l’allestimento di un’aula didattica e di un laboratorio per la trasformazione dell’eccedenze dell’orto questionario a giovani umbri e burkinabé su: “Una visione per lo sviluppo sostenibile”

Nell’ambito del progetto di cooperazione “Comunità smart -Acqua, energia, cibo, lavoro e innovazione per lo sviluppo sostenibile” finanziato dall’Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo –AICS con euro 1.113.000 e cofinanziato dai fondi dell’Otto per mille della Chiesa Valdese per euro 70.500, Assisi Smart intende altresì promuovere in un parallelismo Italia-Burkina le lezioni apprese nell’implementazione dell’iniziativa triennale che si avvia alla sua positiva conclusione sui 3 assi di progetto: -Asse 1- Fame 0: sicurezza alimentare: realizzazione di n.8 jardin per l’orticoltura e l’agroecologia che utilizzano pompe fotovoltaiche e sistemi di irrigazione a bassa dispersione a favore di n.8 villaggi rurali; -Asse 2- Energia Rinnovabile: allestimento laboratori sull’energia solare presso l’università Ki-Zerbo della capitale Ouagadougou e n.10 Licei del Paese, formazione di n.60 insegnanti e 180 studenti universitari, 160 stage qualificanti presso imprese solari, Bando Imprese solari e selezione di n.10 imprese innovative per il loro accompagnamento;

Asse 3- Città inclusive, realizzazione di una installazione innovativa presso il Centro per i Giovani Universitari di Koudougou per favorire l’accesso alla rete e all’energia (luce e energia per ricariche dispositivi) e avvio di processi di partecipazione.

“Come amministrazione comunale – ha affermato l’assessore all’ambiente e alle politiche scolastiche Veronica Cavallucci – ci siamo subito attivati per dare concretezza al progetto Assisi Smart che ha lo scopo precipuo di lavorare per uno sviluppo sostenibile. Il coinvolgimento degli studenti del Polo Bonghi è importante perché si tratta di sensibilizzare i giovani su temi come l’energia solare, i cambiamenti climatici, lo spreco alimentare e dare loro la possibilità di impegnarsi concretamente”. L’evento si concluderà con un momento conviviale alla Sala delle Volte in Assisi.

