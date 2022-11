Evade dai domiciliari, trentenne denunciato a Petrignano d’Assisi

I Carabinieri della Stazione di Petrignano d’Assisi hanno denunciato un uomo per l’ipotesi di reato di evasione. Il trentenne ha già dei precedenti e sta scontando la misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione per reati inerenti gli stupefacenti dal settembre scorso.

I Carabinieri, durante uno dei controlli di routine che vengono effettuati alle persone sottoposte a misure di prevenzione o detentive, non hanno trovato l’uomo in casa. Avviati ulteriori accertamenti e verificato che effettivamente l’uomo si era reso momentaneamente irreperibile, lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia. Il reato di evasione prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, e nel caso specifico potrebbe comportare la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere.

