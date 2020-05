Assisi, traino per la ripresa turistica umbra e nazionale: se ne parla ai giovedì del Rotary

Dall’impossibilità di raggiungere la cittadinanza con eventi culturali sul territorio nascono “I giovedì del Rotary”, appuntamenti in live streaming ogni giovedì alle 21 sul canale YouTube “Rotary Assisi”. “Assisi, traino per la ripresa turistica umbra e nazionale”, è il titolo del nuovo appuntamento. Si terrà giovedì 14 maggio, dalle 21 alle 22.30. Ospiti saranno Stefania Proietti, sindaco di Assisi, e Federica Mariani Marini, imprenditrice nel settore turistico. L’iniziativa è visibile al link. Gli utenti che effettueranno l’accesso a YouTube con account gmail potranno porre domande in chat.

Il tema del turismo è da tempo al centro del dibattito politico. Ad Assisi centro storico rischiano 200 attività commerciali legate al turismo, come da allarme lanciato da Confcommercio. La giunta ha già anticipato la riapertura della ZTL e le deroghe all’occupazione del suolo pubblico. Il Comune prenderà inoltre parte agli accordi proposti insieme a Confcommercio per gli affitti commerciali prevedendo una apposita scontistica sulle tasse a fronte di riduzioni di canoni.

Sempre di turismo si parlerà invece nell’appuntamento di domenica 17, sempre alle ore 21 ma sul canale YouTube Rotary Umbria: la Conferenza dei Presidenti Umbri del Rotary propone un forum dal titolo “Il modello Umbria – Le sfide connesse alla ripresa del turismo”.

Prima di Assisi, traino per la ripresa turistica umbra e nazionale e del focussulle sfide del turismo, gli altri appuntamenti sono stati con il dottor Manuel Monti, direttore del pronto soccorso di Assisi; con l’avvocato Antonio Bellini; con la dirigente del Properzio Francesca Alunni; il commercialista dott. Pier Giorgio Narducci.