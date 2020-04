Assisi pronta per la ripartenza turistica: il servizio del Tg1 dedicato alla città

Assisi pronta per la ripartenza turistica. Se ne parla in un servizio del Tg1, dove il sindaco Stefania Proietti ricorda i ventimila pullman che ogni anno arrivano, ma anche che i gruppi sono l’utenza più problematica. In questo periodo di ripartenza turistica però, i parcheggi sotterranei saranno destinati ai residenti di modo che le strade restino libere per i tavolini delle attività commerciali. Resta da capire se questo porterà a un ulteriore giro di vite anche sul traffico.

Proietti ha invitato a ripensare il turismo, evitando affollamenti nei vicoli e nei monumenti, citando in particolare il caso di San Francesco. È stato infine intervistato Simone Fittuccia, albergatore assisano e presidente di Federalberghi Umbria, che propone gel igienizzante in ogni luogo, mascherine per clienti e lavoratori, colazione in camera. Al momento, la prima e unica prenotazione ad Assisi è per il 3 giugno.

