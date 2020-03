Le associazioni angelane si mobilitano per l’ospedale di Assisi

Nonostante il momento a dir poco complicato ma sicuramente critico fino a rasentare la “tragedia” le associazioni angelane (Aido Assisi, Associazione Barbara Micarelli, Associazione Priori S.Antonio, Compagnia teatrale IN, Comitato Festa Agricoltori, C.t.f., Il Rubino, Priori 2019,Priori 2020, Priori 2021, Rione Campo, Rione Fornaci, Rione Ponte Rosso, Sei de Jangeli se ..) coordinate dalla Pro loco di Santa Maria degli Angeli hanno organizzato una “raccolta fondi” da devolvere all’ospedale di Assisi, in particolare al Pronto Soccorso e servizio locale collegato del 118, per affrontare la lotta all’emergenza covid-19.

“Le generose risposte delle associazioni angelane ci permetteranno di dare un contributo che non sia una elemosina ma consenta agli operatori sanitari , che con spirito di sacrificio e dedizione affrontano quotidianamente e direttamente l’emergenza .di svolgere al meglio la loro missione. Non appena ultimata la raccolta , la Pro Loco, che svolge anche il ruolo di ‘collettore’ delle varie offerte , provvederà ad eseguire la donazione delle somme raccolte dandone resoconto e comunicazione in primis a tutti i soggetti che hanno partecipato attivamente a questa

“beneficenza” e poi , sempre a mezzo stampa, a tutti quanti saranno lieti di sapere che anche nell’emergenza NOI CI SIAMO e lavoriamo con l’obiettivo e la certezza che andrà tutto bene!!

Le associazioni “Punto Rosa” e “Sorrisi d’argento”, che non sono nell’elenco che precede, hanno già provveduto a sanare situazioni di estrema emergenza e solo per questo motivo, pur essendo parte integrante della nostra realtà, non sono citate tra i donatori.