Stefania Proietti: “Giunte e consigli in teleconferenza per pensare al futuro”

In una minidiretta streaming dalla sua pagina istituzionale il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ha fornito alcuni aggiornamenti sulla situazione del coronavirus ad Assisi. “Finalmente una buona notizia: ad oggi nessun nuovo caso positivo, dopo una domenica dura come quella di ieri, con 6 concittadini positivi a questo tremendo, invisibile vigliacco nemico. Vi assicuro la mia personale vicinanza a loro e ai loro cari, e la costante attenzione e vicinanza agli anziani e alle famiglie con fragilità. Tutto ciò grazie allo straordinario gruppo di volontari della Protezione civile di Assisi, uomini e donne che si mettono al servizio delle fragilità e dei bisogni degli anziani. Li ringrazio personalmente a nome di tutto il Comune”. (Continua dopo il video)

Due inoltre gli atti annunciati da Stefania Proietti: “Il primo atto è il lavoro agile (smart working) anche nel Comune, per fornirvi tutti quei servizi che il Comune può erogare a distanza, in sicurezza per dipendenti e cittadini. Il secondo atto è di fare giunte e consigli comunali in teleconferenza, perché non si può fermare l’attività amministrativa, né per gestire l’emergenza né per pensare il futuro”.

“Pensare al futuro è un dovere che abbiamo nei confronti della città e dell’Italia, perché siamo Assisi, la città di San Francesco, una città messaggio che rappresenta un faro per il mondo. Per dare questo messaggio il palazzo comunale sarà illuminato con il tricolore, un segno di speranza. Perché Assisi – la conclusione della prima cittadina – avrà guai ma non perirà mai”.