Avis Assisi, cambia il direttivo: Costa confermato presidente

Cambia il direttivo dell’Avis Assisi tra conferme e nuovi arrivi: all’esito dell’assemblea dei soci del 22 febbraio u.s sono stati eletti, tra diverse conferme ed alcune novità, a consiglieri componenti del direttivo comunale: Enio Baldelli, Sergio Baldelli, Giorgio Bartolini, Gianmatteo Costa, Mirella Discepoli, Rocco Esposito, Anna Rita Falcinelli, Patrizia Gaudenzi, Tarcisio Lombardi, Massimo Paggi, Marco Rosabella, Adriano Tofi e Adelio Toppetti. Tra questi alla riunione del 6 marzo scorso è stato eletto, e confermato, all’unanimità quale presidente Costa già al timone nel passato quadriennio; vicepresidenti sono Discepoli e Todi, tesoriere Gaudenzi, segretario Rosabella. L’incarico di addetto contabile e di bilancio è stato affidato a Maurizio Marchetti.

“L’Avis Assisi ringrazia tutti i membri del Consiglio per la loro disponibilità e il loro impegno a favore della donazione del sangue, un gesto di solidarietà importante per la comunità. Il nuovo consiglio – si legge in una nota – è pronto e continuerà con passione ma ora serve la collaborazione di tutti e tutte le socie e i soci e soprattutto servono nuove donatrici e nuovi donatori. Per informazioni su come diventare donatori basta mandare un messaggio WhatsApp al 353.4313217 chiedendo di essere ricontattati e si può prenotare la donazione tramite e-mail avisassisi@avisumbria.it o whatsapp al 353.4313217 indicando: Nome e Cognome; Giorno tra quelli destinati alla donazione (Giovedì, Venerdì, ultimo sabato del mese); orario di preferenza (tra 7:45 e 10:30); specificare se “nuovo donatore”

