Avis Assisi sempre in prima fila per promuovere la solidarietà

Per l’Avis Assisi “Franco Aristei” la fine del mese di settembre è stata dedicata ad eventi ed appuntamenti che hanno messo in evidenza il valore della solidarietà e dell’amicizia, sempre con l’obiettivo di promuovere la donazione di sangue.

Sempre più realtà del territorio scelgono di dare una mano per promuovere la donazione di sangue, come il distributore a S.Maria degli Angeli di Federico Guglielmi, che proporrà, distribuirà e metterà a disposizione dei propri clienti, al momento del rifornimento, materiale informativo sulla donazione. Un piccolo gesto che può aiutare a raggiungere tante persone e diffondere l’importanza di questo atto di solidarietà.

“La collaborazione con le realtà locali è un tassello fondamentale per riuscire a parlare a tutta la cittadinanza. Ogni attività può fare la sua parte, anche semplicemente esponendo una locandina o distribuendo un volantino: piccoli gesti che possono contribuire concretamente. Pertanto sono reputati ottimi il sostegno e l’esempio forniti da Federico Guglielmi e dal suo personale, a dimostrazione di come ognuno possa fare la propria parte per diffondere il messaggio ed aiutare a garantire scorte di sangue sempre sufficienti”, dicono da Avis Assisi.

Avis Assisi invita tutte le attività del territorio che desiderano aderire a questa iniziativa a contattare la sede al numero 353.4313217 (anche via WhatsApp) in quanto insieme si può provare a fare la differenza: ogni cittadino informato in più è un potenziale donatore ed ogni donatore in più può essere la speranza per chi ne ha bisogno.

Un legame speciale con Avis Osimo

Il 21 settembre una delegazione della Franco Aristei ha preso parte ai festeggiamenti per i 95 anni dalla fondazione di Avis Osimo. Un traguardo importante che ha riunito volontari e cittadini in un momento di festa e riflessione sul valore della donazione.

Presenti al pranzo, che ha visto coinvolti 250 partecipanti tra donatori, familiari ed autorità, oltre al padrone di casa, presidente Avis Osimo Lino Bontempo, il Presidente Avis Regionale Marche Daniele Ragnetti e la presidente Avis Provinciale Ancona Francesca Pietrucci.

Il gemellaggio tra Avis Assisi e Avis Osimo, avviato da tempo, continua a crescere ed a rafforzarsi. Non si tratta solo di un legame formale ma di una vera e propria amicizia che porta con sé scambi di esperienze, sostegno reciproco e la condivisione di idee per tentare di avvicinare sempre più persone alla donazione. La partecipazione alla ricorrenza di Osimo è stata l’occasione per rinnovare l’impegno comune a diffondere la cultura del dono, creando un ponte tra comunità unite dagli stessi valori. Donare è giusto, migliora noi e ciò che ci circonda.

© Riproduzione riservata