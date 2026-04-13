Avis e Comitato danno vita a una giornata di donazione del sangue in memoria di Dax

Si è svolta con grande partecipazione la giornata di donazione del sangue promossa dal Comitato Piampiano, in collaborazione con l’Avis Comunale di Assisi “Franco Aristei” ODV, per ricordare Davide.

Un’iniziativa che, ancora una volta, ha saputo trasformare il ricordo in un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso il prossimo. Nel corso della mattinata sono state raccolte numerose sacche di sangue e, dato particolarmente significativo, nuovi donatori si sono avvicinati al mondo Avis, entrando a far parte della grande famiglia della donazione.

La giornata ha confermato il forte legame tra il Comitato Piampiano ed Avis Assisi, un’amicizia che negli anni si è consolidata attraverso iniziative condivise e un comune impegno a favore della collettività. Il Comitato, infatti, si distingue da tempo per le molteplici attività solidali promosse sul territorio, rappresentando un punto di riferimento per la comunità locale.

A testimoniare l’importanza dell’evento è stata anche la presenza del Vice Presidente Vicario di Avis Regionale, Dott. Andrea Motti, che ha voluto portare personalmente il proprio saluto e la vicinanza dell’associazione regionale, sottolineando il valore di esperienze come questa, capaci di unire memoria, partecipazione e dono.

L’Avis Comunale di Assisi, insieme ad Avis Regionale, desidera esprimere un sentito ringraziamento al Comitato Piampiano, a tutti i donatori, ai volontari ed a quanti hanno contribuito alla riuscita della giornata. Un grazie particolare va ai nuovi donatori, che con la loro scelta hanno dato un segnale concreto di responsabilità e attenzione verso gli altri.

Il ricordo di Davide continua così a vivere attraverso gesti semplici ma fondamentali, capaci di aiutare chi ha bisogno e rafforzare il senso di comunità.

Donare sangue è un atto di generosità che unisce e costruisce futuro.

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