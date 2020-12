Calendario 2021 della Pro loco Viole di Assisi, sarà anche per beneficenza

Arriva il calendario 2021 della Pro loco Viole di Assisi, con parte del ricavato devoluto a sostegno dei poveri del territorio. “È stato un piacere immenso, quando alcuni membri del direttivo hanno proposto di realizzare un calendario per l’anno 2021: subito è tornato alla mente il 2010, quando Paolo Sciamanna, allora Presidente della ProLoco, propose la stessa idea”, dice il presidente dell’associazione, Ivano Bocchini. “Quel calendario – ricorda – fu un successo, per l’intraprendenza dei giovani componenti del Direttivo, che realizzarono un lavoro ricco di contenuti tutto incentrato sul nostro territorio. Grazie Caro Paolo, la frazione di Viole (San Vitale) vuole ancora una volta ringraziarti per l’esempio e le opere che ci hai donato e che, ancora oggi, testimoniano la Tua presenza”.

“L’anno 2020 volge al termine: un anno funesto, che ha messo a dura prova anche la nostra comunità. Questi sono momenti bui per intere famiglie, che soffrono per il disagio sociale e la solitudine, accentuata fortemente dalla pandemia che ci vuole tutti lontani. Per questo – scrive ancora Bocchini – abbiamo voluto realizzare un calendario 2021 della Pro loco Viole di Assisi, che, attraverso la rappresentazione del nostro territorio nel tempo, risvegliasse l’amore per il nostro paese, i valori del passato, la genuinità della vita, il rispetto tra le persone, la cura dell’ambiente e l’importanza delle relazioni umane”.

“Queste immagini rendono bene l’idea del valore del poco, quel poco che in un attimo diventa grande e ci fa sentire uniti nell’orgoglio di essere la comunità di Viole. Rivedere i luoghi e i simboli del passato, alcuni dei quali ancora oggi molto sentiti, può darci un impulso per superare questo momento particolare, che grazie anche alle recenti scoperte scientifiche sembra giungerà presto al termine, insieme al nostro impegno, fondamentale per ritornare alla normalità e poter rivivere insieme giorni migliori. Rivolgiamo un pensiero affettuoso alle persone malate e a chi ci ha lasciato. Offriamo un ringraziamento sincero a chi si impegna quotidianamente per il bene della comunità”.