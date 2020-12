AssisiNews e AssisiSport, bilancio positivo e un’importante novità nel 2021

Fine anno tempo di bilanci e… di nuovi progetti. Per il 2021 AssisiNews e AssisiSport si arricchiscono infatti di un’altra novità: oltre che online, le due testate edite dalla F.lli Berti Comunicazione e Design s.n.c. daranno vita ad approfondimenti video che saranno trasmessi sui canali ufficiali YouTube della testata. A condurre le trasmissioni sarà il direttore Stefano Berti, coadiuvato dallo staff del noto giornale online. Attualità, economia, politica, sport, cultura, eventi e manifestazioni saranno al centro dei vari approfondimenti. Il format sarà quello di un mini programma tv, con ospiti in studio i rappresentanti delle realtà cittadine, laiche e religiose e ovviamente istituzionali.

Per il momento il format, al quale la redazione sta lavorando, avrà cadenza mensile, non escludendo speciali ad hoc in occasioni di eventi di rilievo. Tutto questo sulla scia dei grandi numeri registrati dalle testate del gruppo. Un milione e mezzo di visite e circa due milioni di pagine viste in un anno, oltre 13.000 fan su Facebook e una media di visualizzazioni della pagina di circa 25.000 persone raggiunte a settimana (con picchi anche di 35-40.000): sono questi, in pillole, i numeri di AssisiNews, dopo altri 365 giorni passati a raccontare notizie di ogni genere, in un anno particolare e comunque difficile dovuto alla pandemia da Covid-19. Numeri importanti anche per AssisiSport, testata online di approfondimento del gruppo, che seppur con competizioni sportive e campionati fermi, ha raggiunto nell’anno appena trascorso grandi risultati dando voce allo sport locale e non solo: oltre 300 mila le sessioni di visualizzazioni della pagine.

AssisiNews e AssisiSport, nonostante l’emergenza Covid-19, non hanno infatti mai smesso di lavorare, e anzi hanno deciso di dare spazio anche all’informazione glocal, con notizie nazionali di interesse. Una vicinanza ai lettori e una varietà di news che è stata e viene apprezzata dagli utenti, in continua crescita. Un lavoro che non sarebbe possibile senza il prezioso sostegno degli sponsor, a cui va un sentito e doveroso ringraziamento, sono loro che ci hanno dato sempre fiducia nonostante le difficoltà. Un ventaglio pubblicitario sempre più ampio quello offerto da AssisiNews e AssisiSport, con una vasta scelta di slot pubblicitari annuali e temporanei in continua evoluzione (per informazioni e richieste dettagliate sulle possibilità pubblicitarie di AssisiNews e AssisiSport, basta nviare una mail a [email protected], [email protected] o contattare telefonicamente il numero 075.804.47.94).

AssisiNews e AssisiSport si caratterizzano da un lavoro fatto di costanti aggiornamenti. Su AssisiNews, fin dal primo giorno, c’è la possibilità di registrarsi alla newsletter e l’app per ricevere le ultime notizie e rimanere aggiornati, anche in tempo reale, grazie alle notifiche push direttamente su telefonino o pc. In attesa che si torni a parlare di eventi, grande il successo delle rubriche: tra queste l’appuntamento fisso con il meteo di Luca Tiberti ormai per molti imperdibile, e il settore food in costante crescita grazie alle ricette della tradizione umbra e non solo. Non mancano poi le pagine dedicate alle farmacie di turno e alle consegne a domicilio ed asporto, vetrina gratuita che AssisiNews ha scelto di lanciare per sostenere i commercianti del territorio nel periodo del lockdown e delle restrizioni ancora attuali.

Su AssisiSport – anche qui c’è l’app e le notifiche push direttamente su telefonino o pc – di successo è lo spazio dedicato in esclusiva alle sezioni relative alle società sportive, oggi più che mai necessario a dare voce alle stesse in un periodo così particolare dovuto all’emergenza Covid-19.

Le due testate del gruppo sono anche su Alexa, l’assistente vocale integrato negli smart speaker Amazon Echo, la voce che “anima” il device. Con la frase “Alexa, quali sono le notizie di oggi?” o “Alexa, quali sono le notizie del giorno” si possono sentire e vedere le notizie del giorno.

Quando, nel settembre 2016, lanciammo AssisiNews, non avevamo in mente un tipo preciso di “giornale” da fare: volevamo che fosse il giornale che sapesse raccontare Assisi e il territorio come piaceva a noi. Poco più di quattro anni dopo, tantissime le notizie, molti gli “scoop”. Durante il precorso, la nascita di AssisiSport, un punto di riferimento per le società sportive del comprensorio e non solo. Ora, le due testate online del gruppo vantano insieme oltre 15mila click giornalieri e sempre tentano di fornire ai propri lettori un’informazione corretta, leale e completa proseguendo nell’intento di essere vicini al territorio anche attraverso nuovi strumenti nel mondo dell’informazione.

Grazie, con i più sentiti auguri di Buone Feste, da parte della redazione, a tutti coloro che ci sostengono e che ogni giorno ci danno fiducia!