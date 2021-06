Calendario estivo luglio settembre 2021, pubblicato il bando per i contributi

È stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di eventi culturali, teatrali, musicali nell’ambito del calendario estivo luglio settembre 2021. “La decisione nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di coinvolgere e valorizzare le realtà locali che presentano progetti da sostenere e finanziare per qualità, capacità creativa e competenza”, si legge in una nota.

La partecipazione al bando per i contributi del calendario estivo luglio settembre 2021 è consentita a enti, associazioni o gruppi, già costituiti senza fini di lucro aventi sede nel territorio comunale o operanti ad Assisi. “Il finanziamento totale messo a disposizione è di 30 mila euro; sarà l’amministrazione comunale a stabilire gli importi dei singoli contributi dopo aver verificato la presenza dei requisiti e dopo aver assegnato il punteggio (il finanziamento sarà pari al 60 per cento della spesa)”, si legge ancora nella nota.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 24 giugno o tramite raccomandata o posta certificata (comune.assisi@postacert.umbria.it) o consegna a mano al protocollo (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13). Eventuali richieste di informazioni potranno essere richieste all’ufficio cultura (075-8138621-665 email: cultura@comune.assisi.pg.it) ; il bando è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Assisi nella sezione “avvisi e bandi”.

