Carla Bocchini nuovo presidente di C.V.S. Assisi Onlus

Carla Bocchini è il nuovo presidente del Centro volontariato sociale – C.V.S. Assisi Onlus. Lo rende noto la diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino. Il rinnovo degli organi statutari è avvenuto il 3 settembre presso il Centro pastorale “Regina Pacis” di Assisi, nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci. Oltre al presidente Carla Bocchini sono stati eletti nel direttivo: Enrico Graziano, Carlo Mirti Mancinelli, Argentina Martelli, Nello Pettirossi, Benito Ravaglia, Anna Turrioni.

Per il Collegio dei revisori dei conti – continua la nota della Diocesi – vengono eletti Carla Giglietti, Guerino Merola, Anna Rita Tardioli. Al termine dei punti all’ordine del giorno, il parroco di san Rufino don Cesare Provenzi e il direttore della Caritas diocesana, Rossana Galiandro hanno ringraziato la presidente uscente Anna Turrioni, per il servizio prestato nei sette anni del suo incarico svolto sempre con impegno ed entusiasmo.

Dalla sua costituzione avvenuta il 24 settembre 1991, il Centro ha sempre avuto finalità di solidarietà sociale e promozione umana in particolare: sostegno morale e materiale a persone sole e nuclei familiari in difficoltà; distribuzione abiti usati e pacco alimentare; doposcuola per bambini e ragazzi frequentanti la scuola dell’obbligo; corsi di lingua italiana per stranieri e adulti; utilizzo automezzi specializzati per trasporto persone bisognose e iscritti al doposcuola.