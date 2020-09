Meteo Assisi 11-13 settembre 2020: l’estate non è ancora finita, anzi…

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 11-13 settembre 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti voi cari lettori, dopo la “rottura estiva” intervenuta la scorsa settimana che ormai da diversi anni tende ad assomigliare sempre più ad un classico temporale estivo solo più esteso e spesso anche violento, l’estate si è pienamente ristabilita regalandoci ancora diverse giornate di clima più caldo del normale di circa 4-5 gradi. Gli indici NAO (oscillazione nord-atlantica) e AO (oscillazione artica) sono andati temporaneamente entrambi in territorio positivo e come classicamente accade in questa particolare situazione le uniche zone del nostro paese che vanno ad avere significativi accumuli di pioggia sono proprio le nostre due isole maggiori: la Sardegna e la Sicilia. Nel resto delle aree poco o niente avviene al massimo qualche temporale qua e la localmente anche molto intenso per effetto del contrasto suolo-quota scaturito dal troppo calore di questi giorni. La ventilazione è stata finora di direzione prevalentemente meridionale con tassi di umidità e di calore sempre molto elevati per effetto della formazione di una goccia fredda che posizionata tra Sardegna e Sicilia è andata a “pescare” aria direttamente dal nord-Africa. Fine settimana che inizierà oggi venerdi con momenti di sole, ma anche tanta nuvolosità soprattutto nel corso delle ore pomeridiane e il rischio di temporali soprattutto sulla parte più bassa della nostra Umbria, sabato poi rapido e netto miglioramento con solo un po’ di blanda nuvolosità e tanto tanto sole, domenica infine giornata spettacolare.

Vediamo perciò il dettaglio previsionale per il Meteo Assisi 11-13 settembre 2020:, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata caratterizzata da sole spesso largamente presente al mattino appannato a tratti da velature anche compatte procedendo con la mattinata, mentre da maggiore nuvolosità nel corso delle ore del pomeriggio con rischio molto elevato di temporali su orvietano, ternano e spoletino fino al limite del folignate. La particolare posizione del centro di bassa pressione sul medio Tirreno e il suo successivo movimento verso la Sicilia dovrebbe generare l’arrivo dal pomeriggio di moderati venti nord-orientali su Foligno città e su tutte le aree della regione centrali e settentrionali andando ad azzerare completamente il rischio di precipitazioni degne di nota. Su queste aree al massimo potremo avere una nuvolosità compatta con pioggia davvero con il contagocce e assenza di sole ma davvero nulla di più. Clima che diviene così più gradevole dal pomeriggio per l’arrivo di questi venti e le temperature massime saranno intorno 30 gradi. N.B. Possibili variazioni locali di previsioni a causa della estrema difficoltà dei modelli a dare una buona lettura evolutiva già a poche ore.

Sabato: netto miglioramento delle condizioni meteorologiche con sole che torna ad affacciarsi su tutto il territorio regionale per ampi tratti della giornata, poca e blanda l’eventuale nuvolosità residua di passaggio, ma la giornata completamente sarà davvero bella. Elemento centrale di questa giornata invece sarà il vento che sarà moderato a tratti forte dai quadranti nord-orientali. Aria che per effetto di questa ventilazione permarrà di tipo asciutto. Temperature massime con solo lievi variazioni verso l’alto rispetto al giorno precedente.

Domenica infine: giornata spettacolare da mattina a sera con il sole unico e assoluto protagonista della scena. Permane la presenza di questa ventilazione nord-orientale che tuttavia tenderà gradualmente ad attenuarsi. Temperature massime in lieve ulteriore aumento fin su valori di 32 gradi. Vi anticipo e chiudo questo appuntamento con voi dicendo che ad inizio settimana tra lunedi e martedi sarà probabile un ulteriore crescita delle temperature che potrebbero toccare punte di 33 gradi. Il sole resterà il solo ed unico protagonista!

A tutti voi, come sempre ci piace fare, l’augurio di trascorrere un sereno weekend!