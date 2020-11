Circolo del Subasio, donati 200 camici e 1000 paia di guanti al Casoria

Il Circolo del Subasio, interpretando il momento delicato vissuto dall’Istituto Casoria con tanti positivi al virus sia tra le suore sia tra gli ospiti, ha donato 200 camici e 1.000 paia di guanti. La Madre superiora ha avuto espressioni di profonda sensibilità per ringraziare il Circolo del Subasio, assicurando l’impegno e la dedizione di sempre nei confronti dei giovani non fortunati e formulando per tutti i soci gli auguri di ogni bene.

Come emerso un mese fa (i dati sono ovviamente di allora e non aggiornati), la Usl Umbria 1 ha effettuato screening a tappeto nelle Rsa, e ad Assisi più casi è al Casoria, l’istituto per ciechi pluriminorati di Assisi, dove sono 15 le suore risultate positive al tampone, ma anche una dozzina di ospiti e 5 operatori. La giunta assisana si era immediatamente attivata per supportare le suore che gestiscono la struttura coadiuvandole nella gestione degli ospiti, sia positivi che negativi, e in tutte le altre incombenze legate allo stato di necessità.

Nella struttura protetta sono stati attivati, come previsto, tutti i protocolli sanitari per i positivi e per le altre persone che si trovano o lavorano lì. Il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha reso noto di essere in «contatto costante» con l’istituto e con le autorità sanitarie, «viste la delicatezza della situazione e la fragilità degli assistiti, coadiuvando le operazioni di assistenza».