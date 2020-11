Brutto incidente a Santa Maria degli Angeli in zona percorso verde (foto)

Brutto incidente a Santa Maria degli Angeli in zona percorso verde, non lontano dal Ponte Rosso. Sul posto un’ambulanza del 118, Polizia Locale e Polizia di Stato. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 17 di lunedì 23 novembre all’incrocio che conduce verso Bastia Umbra, vicino al ponte sul Tescio.

Secondo le prime e parziali informazioni, un anziano alla guida di un ape avrebbe investito un pedone a piedi. La persona investita, un altro anziano, è stata trasportata dal 118 al Santa Maria della Misericordia di Perugia per accertamenti.

Accertamenti e indagini sono stati portati avanti dalla Polizia Locale di Assisi. L’anziano trasportato in ospedale per accertamenti non sarebbe grave e se la sarebbe cavata, sempre secondo le informazioni giunte in redazione, con qualche escoriazione. Tanta paura per entrambe le persone coinvolte, sull’ottantina tutte e due: l’uomo alla guida classe 1940, l’altro finito in ospedale nato nel 1935.