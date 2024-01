Comitato per Davide Piampiano, l’11 gennaio la presentazione a Palazzo Bernabei

(Flavia Pagliochini) Dopo la firma dal notaio e l’annuncio della nascita, si terrà giovedì 11 gennaio a Palazzo Bernabei la presentazione del “Comitato per Davide Piampiano”, nato per offrire un sostegno concreto per i giovani che scelgono la facoltà di laurea in economia e management del turismo finanziando alcuni progetti e organizzando iniziative sul turismo, ma anche offrendo borse di studio a ragazzi particolarmente meritevoli.

Come si legge nello Statuto, l’obiettivo del Comitato per Davide Piampiano è infatti “promuovere e favorire il sostegno di giovani per lo sviluppo e la realizzazione di progetti e di iniziative di qualsivoglia natura che favoriscano il turismo, anche tramite l’organizzazione di convegni ed eventi, la promozione di corsi di formazione, il finanziamento dei progetti meritevoli e l’eventuale assegnazione di borse di studio”, ma anche di “effettuare e promuovere ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzare eventi sportivi di utilità pubblica”, ed eventi e iniziative di altro tipo che promuovano e diffondano il volontariato, senza escludere la beneficenza.

A invitare alla giornata di giovedì – come riportato dal Corriere dell’Umbria in edicola il 7 gennaio 2024 – sono la famiglia e i soci fondatori e promotori del comitato per Davide Piampiano, al quale è tuttora possibile aderire: l’apertura dei lavori è in programma alle 9:15 con Maurizio Oliviero, rettore dell’Università degli Studi di Perugia, fra Marco Moroni, custode del Sacro convento, Marcello Signorelli, direttore del dipartimento di economia di UniPg, il sindaco Stefania Proiettiì. A seguire la tavola rotonda “Metaverso: l’intelligenza artificiale sarà un nuovo turismo?”, con Giacomo Del Chiappa, Università di Sassari, Rodolfo Baggio dalla Bocconi, Elio Epifani e Fabio Primerano di Vox Group, Massimiliano Nicolini della Fondazione Olitech e Marco Materazzi di Slope. Dopo un coffe break, la tavola rotonda “Quale futuro per la formazione turistica?” con Fabrizio Antolini, presidente della Società italiana di studi sul turismo, Tonino Pencarelli dell’Università di Urbino, Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Simone Fittuccia, presidente Federalberghi Umbria, e Ilaria Baccarelli presidente di Confindustria alberghi Umbria.

Seguirà la presentazione del Comitato in cui famiglia e promotori ricorderanno Davide, la sua vita, le sue ambizioni e il suo sogno di innovare il turismo partendo da Assisi, e illustreranno nel concreto le iniziative rivolte agli studenti che perseguono i suoi stessi sogni. Alle 12.30 il laboratorio informatico “Davide Piampiano: una palestra virtuale per il futuro del turismo” con Osvaldo Gervasi, Damiano Perri, Daniele Tozzi ,Daniele Mastrini e Riccardo Canonico del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia. A tirare le conclusioni alle 13 Fabio Forlani, presidente del corso di laurea in economia e management del turismo dell’Università degli Studi di Perugia, Ivana Jelinic, ad di Enit, e l’assessore a turismo, cultura e istruzione Paola Agabiti.

