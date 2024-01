Ex Fonderie Tacconi, Pastorelli al comitato: “I cittadini saranno sentiti in seconda battuta”

Ieri il comitato di cittadini che risiedono in via Protomartiri Francescani ha reso noto di non essere stato invitato alla seduta della commissione regionale sulle ex fonderie Tacconi, ma ora arriva la replica del capogruppo Lega Umbria Stefano Pastorelli. “Sulla questione delle ex Fonderie Tacconi di Assisi, i cittadini e i comitati saranno ascoltati in Seconda Commissione regionale come da mia richiesta, in una seduta successiva a quella dove presenzieranno i vertici aziendali”, la precisazione.

“Sulla vicenda delle fonderie di Santa Maria degli Angeli sono già intervenuto più volte, presentando mozioni e interrogazioni nell’ambito dei lavori del Consiglio Regionale – spiega Pastorelli – Attraverso gli atti ho auspicato l’avvio di un percorso dove al diritto al lavoro, dovrà obbligatoriamente corrispondere la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Ho richiesto anche di avviare lo screening della popolazione, questione oggi al vaglio dell’Istituto superiore di sanità. Daremo a tutti il diritto di esprimere le proprie idee e presentare le proprie posizioni – prosegue l’esponente leghista – come abbiamo sempre fatto da quattro anni a questa parte senza mai escludere nessuno dal dibattito. La presidenza della commissione ha inteso convocare in prima istanza i vertici dell’azienda delle ex Fonderie Tacconi e ascoltare la loro posizione in merito a una vicenda sulla quale abbiamo posto fin da subito la massima attenzione. Il presidente della Seconda Commissione, che ringrazio, ha accolto la mia richiesta di convocare in audizione in seconda battuta i cittadini e i comitati interessati che potranno illustrare liberamente le proprie istanze. Nessuno verrà escluso da un confronto fondamentale per il futuro di Santa Maria degli Angeli”, conclude Pastorelli.

